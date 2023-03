iPhone 15 mist waarschijnlijk twee belangrijke iPhone 14 Pro functies

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus nemen volgens bepaalde bronnen meerdere high-end functies over van de iPhone 14 Pro, maar de 'ProMotion'-technologie en het always-on display blijven waarschijnlijk achterwege.

Apple’s 'Dynamic Island' lijkt wel te gaan verschijnen op de standaard iPhone 15 en de iPhone 15 Plus. Een nieuwe leak (opens in new tab) (via MacRumors (opens in new tab)) geeft aan dat de twee toestellen net als de iPhone 14 en iPhone 14 Plus gewoon weer gebruik gaan maken van een scherm van 60Hz.

De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max beschikken daarentegen over een adaptieve refresh rate tussen 1-120Hz (ook wel ProMotion genoemd). Deze technologie past automatisch aan hoe soepel het scherm ververst aan de hand van wat er op je scherm gebeurt. Apple’s always-on display-functie maakt ook gebruik van deze ProMotion-technologie, dus het lijkt erop dat allebei deze high-end functies alleen zullen verschijnen op de iPhone 15 Pro, Pro Max en de zogenaamde iPhone 15 Ultra waar we al meerdere geruchten over hebben gehoord.

Al met al is dit dus teleurstellend nieuws voor Apple-fans. Always-on displays zitten al jaren op de beste Android-smartphones en het is ook frustrerend om te zien dat Apple zo'n groot verschil blijft aanhouden tussen de standaard iPhones en de Pro-varianten bij de iPhone 15-serie.

De iPhone 15 krijgt waarschijnlijk wel de 48MP-camera van de iPhone 14 Pro (Image credit: Apple)

Gelukkig is het 'Dynamic Island' niet de enige functie van de Pro-modellen die naar de 'goedkopere' iPhones komt in september. We horen namelijk ook geruchten dat de 48MP-camera van de iPhone 14 Pro op elk model van de iPhone 15-serie zal verschijnen.

Maar voor elke premium functie die naar de standaard iPhone 15 komt, gaan er ongeveer twee naar de iPhone 15 Pro, Pro Max en Ultra. Zo zal bijvoorbeeld ook de nieuwste chip, de A17 Bionic, waarschijnlijk eerst alleen op de duurdere iPhones verschijnen. De iPhone 15 Ultra krijgt volgens geruchten (opens in new tab) ook nog eens een titanium frame en een periscoopcamera.

Met andere woorden: Apple's iPhone Pro-modellen worden nog "professioneler" en de goedkopere modellen proberen maar een beetje bij te blijven. Dat is niet per se een slechte strategie voor Apple, maar de standaard iPhones lijken nu in vergelijking wel steeds minder indrukwekkend vergeleken met de sterke (en betaalbare) Android-alternatieven.

We blijven nieuws, geruchten en leaks verzamelen over de iPhone 15, dus kom vooral geregeld terug naar TechRadar om up-to-date te blijven over wat misschien wel de populairste smartphone-lancering van 2023 wordt.