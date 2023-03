iPhone 15 Pro komt met nieuwe fysieke knoppen

De fysieke knoppen zouden wel eens een van de weinige designwijzigingen van de iPhone 15 Pro kunnen zijn. Nieuwe geruchten zeggen dat Apple werkt aan een uniforme volumeknop en nieuwe muteknop voor de Pro-versies.

Dit komt van zowel ZoneOfTech (opens in new tab) (via MacRumors (opens in new tab)) als 9to5Mac (opens in new tab), twee bronnen die het wel eens vaker bij het rechte eind hebben. Het nieuwe ontwerp past ook bij de onofficiële renders die we de afgelopen weken hebben gezien.

Eerder hoorden we geruchten over aanraakgevoelige "knoppen" die je niet fysiek kan indrukken. Door middel van haptische feedback (trillen) zou de iPhone dan aangeven dat de aanraking is geregistreerd en vervolgens de bijbehorende actie uitvoeren. Hoe meer geruchten en leaks we zien, hoe waarschijnlijker dit lijkt.

Almost 100% sure that the iPhone 15 Pro will LONG Unified Volume button, rather than 2 separate ones.While making our iPhone 15 Pro Concept, we’ve found that Apple uses 2 pins on each of the 2 volume buttons. The iPhone 15 Pro CAD only shows 2 pins on a longer volume button. pic.twitter.com/KzkpS9fYBBMarch 2, 2023 See more

Op de iPhone 14 (en bijna alle iPhones daarvoor) zitten twee aparte volumeknoppen aan de linkerkant. Net daarboven zit een schuifknop om de stille modus in- en uit te schakelen. Volgens deze nieuwe geruchten zullen de volumeknoppen niet alleen aanraakgevoelig worden, maar ook samensmelten tot één knop. De mute-knop zou eveneens aanraakgevoelig worden, hoewel de schuifknop net een iconisch onderdeel van de iPhone is.

De Pro-versies krijgen alle nieuwe features

Er is een rode draad bij de geruchten over de iPhone 15 die we tot nu toe hebben gezien. De Pro-versies krijgen wederom de meeste aandacht van Apple, wat inderdaad aansluit op wat we zagen bij de iPhone 14.

Veel veranderingen die vermoedelijk naar de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max komen, waaronder nieuwe knoppen, een speciale kleur, ondersteuning voor de nieuwste Wi-Fi-standaarden en een Thunderbolt-dataverbinding, komen wellicht niet naar de standaard iPhone 15. Er wordt zelfs gezegd dat de iPhone 15 Pro Max zo sterk is dat hij een nieuwe naam krijgt, met name de iPhone 15 Ultra.

Het is een strategie die lijkt te werken voor Apple en die klanten naar de duurdere toestellen duwt waar het meeste geld mee te verdienen valt. We vragen ons wel af hoe de goedkopere iPhones dan publiek moeten trekken.