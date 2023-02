iPhone 15 krijgt nieuw camera-ontwerp

Het duurt waarschijnlijk nog zeven maanden tot de officiële lancering van de iPhone 15, maar in de tussentijd zijn er genoeg lekken en geruchten. Zo horen we dat de camera van de iPhone 15 en iPhone 15 Plus een nieuw ontwerp zal krijgen.

Dit komt van tipgever ShrimpApplePro (opens in new tab) (via GSMArena (opens in new tab)) op Twitter. De claim werd gemaakt in reactie op een samenvatting van de gelekte iPhone 15 en iPhone 15 Plus specs die op dit moment rondgaan.

Er zijn echter geen andere details, dus het is niet duidelijk hoe het camerablok zal verschillen tegenover de iPhone 14 van vorig jaar. Vermoedelijk gaat het om een of ander herontwerp.

Een snuifje zout

We moeten vermelden dat het gerucht over de nieuwe camera's wordt voorafgegaan door de zin "ga me niet citeren hierover". Dat doet ons denken dat dit niet de meest betrouwbare informatie is.

Toch is ShrimpApplePro geen onbekende op vlak van lekken over telefoons en andere technologie. Hoewel we in het verleden wat onjuiste informatie van deze bron hebben gehad, zijn er ook enkele correcte voorspellingen geweest. Zo kreeg hij bijvoorbeeld gelijk over de batterijgrootte van de iPhone 14 Pro Max.

We zijn benieuwd of er nog geruchten over een nieuw camera-ontwerp komen, aangezien dit ene gerucht ons nog niet helemaal kan overtuigen.

Speculeren moet je leren

Qua uiterlijk is het camerablok op de achterkant van de iPhone 14 identiek aan dat van de iPhone 13. Die camera verschilt dan weer amper tegenover die van de iPhone 12 en iPhone 11. Je zou dus kunnen zeggen dat we sinds 2019 geen echt nieuwe camera op de iPhone hebben gezien. Het zou daarom niet heel verrassend zijn als Apple besluit om iets anders te doen met het ontwerp.

Op Twitter is het speculeren al begonnen over wat de hint rond het "nieuwe camerablok" zou kunnen betekenen. Misschien worden er extra lenzen toegevoegd naast de twee 12MP-camera's of gaat Apple opnieuw voor een horizontale opstelling zoals bij de iPhone 8 Plus.

Apple zou zelfs het voorbeeld van de Samsung Galaxy S23 kunnen volgen en de cameralenzen afzonderlijk op de achterkant van de telefoon plaatsen. Voorlopig hebben we nog geen gelekte beelden of renders van de iPhone 15 gezien, dus er wordt veel aan onze verbeelding overgelaten.