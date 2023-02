iPhone 15 Pro leak toont nieuw design

De iPhone 15 leaks en geruchten blijven maar binnenstromen. Dit keer hebben we nieuwe renders gekregen van het Pro-model van Apple's flagship, die we waarschijnlijk in september kunnen verwachten. Die renders suggereren dat het toestel nogal wat veranderd is ten opzichte van het huidige model.

Deze informatie komt vanuit 9to5Mac (opens in new tab) en daar werd aangegeven dat de renders gemaakt zijn aan de hand van details over de aankomende smartphone die een "betrouwbare fabrikant van telefoonhoesjes" heeft doorgegeven. Het zou dan ook gaan om een bron die we over het algemeen wel vertrouwen als het gaat om leaks voor aankomende Apple-apparaten.

De verschillen met de iPhone 14 Pro bestaan onder andere uit dunnere randen om het scherm heen en over het algemeen een ronder design voor het toestel. Ook is de Lightning-poort ingewisseld voor een USB-C-poort. Dat laatste hadden we ook al verwacht voor dit jaar.

Zo kan de iPhone 15 Pro er misschien uit gaan zien (Image credit: 9to5Mac)

Meer rondingen

"Het frame zelf heeft ook meer rondingen dan voorheen, vergelijkbaar met het design van de 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen en de nieuwe M2 MacBook Air," schrijft 9to5Mac. "Dit kan de telefoon comfortabeler maken om vast te houden en voor minder onbedoelde aanrakingen [van het scherm] zorgen."

Er zit ook een dikker camerablok achterop en dat is ook al iets dat genoemd is in eerdere geruchten. Waarschijnlijk krijgt die cameramodule dus ook een upgrade, ook al geeft deze leak ons alleen informatie over het uiterlijk van de nieuwe smartphone.

Deze renders komen ook overeen met een gelekte foto van de iPhone 15 Pro, die een paar dagen geleden verscheen. Deze foto toonde alleen duidelijk de USB-C-poort op het toestel, maar er waren ook hints te zien van een ronder frame en rondere randen op het apparaat.

Conclusie: eindelijk weer een nieuw iPhone-design?

Als deze renders accuraat zijn, en we hebben niet echt een reden om er aan te twijfelen, dan laten ze zien dat we in 2023 in ieder geval een kleine verandering krijgen in het design van de iPhone. Toch zal Apple dit jaar het ontwerp niet drastisch veranderen.

We zijn blij met de veranderingen die Apple lijkt te implementeren (aan de hand van deze leaks). Het voelt waarschijnlijk iets prettiger aan in de hand als de plattere en hoekigere randen van de iPhone 14-modellen iets ronder worden gemaakt en het ziet er misschien ook iets mooier uit.

De dunnere randen om het scherm (zoals dus eerder voorspeld is) zijn ook altijd welkom. Dat betekent namelijk dat we iets meer schermruimte krijgen op een apparaat met dezelfde afmetingen als voorheen. De resolutie zal waarschijnlijk echter niet veranderen, dus we houden wel dezelfde hoeveelheid pixels.

Het is ook fijn om te zien dat Apple nu op de iPhone, net als op de iPad, ook gebruik gaat maken van USB-C, ook al brengt het wel wat beperkingen met zich mee. Dit betekent dat het in de toekomst wat gemakkelijker wordt om kabels en opladers te blijven gebruiken met verschillende Apple-apparaten.