iPhone 15 komt mogelijk met feature die Android vijf jaar geleden al had

Een functie die bepaalde Android-telefoons al jaren hebben, maar die iPhones nog steeds missen, is omgekeerd draadloos opladen. Hiermee kun je je telefoon gebruiken als draadloze oplader voor andere apparaten. Vijf jaar na de introductie bij Android (in de Huawei Mate 20 Pro), zou Apple deze optie eindelijk naar de iPhone brengen.

Die info is afkomstig van bronnen die spreken met 9to5Mac (opens in new tab). In feite was het zelfs gepland voor de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, maar technische vertragingen gooiden roet in het eten. Uitstel is echter geen afstel!

De bronnen zeggen niet specifiek dat omgekeerd draadloos opladen naar de iPhone 15 komt, maar als het echt bedoeld was voor de iPhone 14, dan lijkt dat zeker mogelijk. Momenteel zeggen ze alleen dat het nu gepland staat voor "een" toekomstige iPhone. Daarnaast zou die feature exclusief kunnen zijn voor de duurste modellen in de serie, zoals de veelbesproken iPhone 15 Ultra.

Aspecten van de huidige ontwikkeling zijn onder meer een speciale gebruikersinterface met animaties en geluidseffecten op het scherm, zodat je weet wanneer het omgekeerd draadloos opladen is begonnen. Naar verluidt werkt Apple ook aan nieuwe firmware om de oplaadsnelheden, de warmteafvoer en de oplaadefficiëntie te beheren.

Zorgen over de laadsnelheid en de warmteafvoer zijn blijkbaar een belangrijke reden waarom deze functie is uitgesteld. De bronnen merken op dat er een kans is dat het verder wordt uitgesteld (of toch afgeschaft). Er is dus geen garantie dat een toekomstige iPhone je Apple Watch of AirPods draadloos kan opladen.

(Image credit: Apple)

Niet het eerste gerucht

Dit is niet de eerste keer dat we horen over een iPhone met omgekeerd draadloos opladen. In feite heeft het bedrijf een aantal gerelateerde patentaanvragen ingediend, waarvan één dateert uit 2015.

Er zijn ook lekken geweest rond de functie, waaronder een claim dat omgekeerd draadloos opladen zou debuteren op de iPhone 11. Dat gebeurde dus niet, maar er zijn tekenen van vooruitgang. Zo kan de MagSafe Battery Pack draadloos worden opgeladen door een iPhone... maar alleen als de iPhone aan de oplader zit.

9to5Mac's bericht merkt ook op dat FCC (Federal Communications Commission) aanvragen uit 2020 suggereerden dat de iPhone 12 al hardware heeft die nodig is voor omgekeerd draadloos opladen. Als dat echt zo is, heeft Apple er bewust voor gekozen om die functie niet te activeren.

Het is tot slot vreemd dat Apple zo worstelt met een functie die veel van de beste Android-telefoons al jaren hebben. Het is niet de meest gebruikte functie, maar je kan bijvoorbeeld wel in noodgevallen de telefoon van een vriend(in) op deze manier opladen.