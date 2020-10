Nieuwe iPhones zouden MacBooks draadloos kunnen opladen (en omgekeerd)

The iPhone 11 Pro supports wireless charging, but not in the same way

Je volgende iPhone of MacBook zou je andere Apple-apparaten misschien draadloos kunnen opladen, net zoals enkele topklasse Android-smartphones.

Volgens een nieuw patent dat eind 2019 is aangevraagd, kijkt Apple naar de implementatie van omgekeerd draadloos opladen. Je kunt de aanvraag van het volledige patent zien bij het Amerikaanse Patent & Trademark Office.

Dit zijn de beste iPhones van het moment

Dit weten we over de iPhone SE 2020

Dit is niet de eerste keer dat we die technologie bij Apple zien. Het bedrijf heeft al eerder patenten aangevraagd in 2018 en in 2015 voor vergelijkbare technologie.

Dit is echter de eerste keer dat Apple een patent aanvraagt voor de technologie sinds omgekeerd draadloos opladen algemeen beschikbaar is op premium Android-smartphones.

Veel topklasse Android-smartphones, waaronder de Samsung Galaxy S20 en Huawei P30 Pro, ondersteunen omgekeerd draadloos laden waarbij je een ander toestel draadloos kan opladen op de achterkant van de smartphone.

Dit patent van Apple suggereert dat deze technologie ook werkt met MacBooks, zodat je je iPhone of Apple Watch op je laptop kunt opladen zonder een kabel nodig te hebben.

Er wordt ook vermeld dat de MacBook door een iPhone kan worden opgeladen. Hoe dat precies zou werken - zeker als je bedenkt dat MacBooks veel grotere batterijen hebben dan iPhones - is onduidelijk, maar het is een interessant concept.

Eerder werd in een rapport gezegd dat de iPhone 11-serie de hardware had die nodig is voor het omgekeerd draadloos opladen, maar die functie is softwarematig uitgeschakeld voor de toestellen in de winkel terechtkwamen.

Betekent dat dat het iets is wat we gaan zien in iOS 14 of macOS 10.16? We zullen moeten wachten tot WWDC 2020 - nu een online-event - om te zien of de functie in de nieuwe software wordt opgenomen.