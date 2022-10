Amazon opent officieel webshop in België

Amazon is eindelijk beschikbaar in België. De internationale webshop richt zijn pijlen onder andere op de ‘Brands of Belgium’, meer dan honderd Belgische merken die te koop zijn op de website.

Naast deze Belgische merken hebben klanten volgens Amazon de keuze uit meer dan 180 miljoen producten verdeeld over meer dan dertig categorieën. Daarnaast hebben Belgen nu ook eindelijk toegang tot de streaming- en leveringsdienst Amazon Prime.

Voor 2,99 euro per maand hebben ze toegang tot het grote streaming assortiment waaronder het populaire Rings of Power. Dit is dezelfde prijs als Nederlandse klanten van Amazon moeten betalen.

Voor mensen die een beetje bekend zijn met Amazon zal de URL van het Belgische Amazon-platform enigszins verrassend zijn. De Belgische versie heeft namelijk de url ‘amazon.com.be’. Normaliter gebruikt de winkelgigant altijd de bedrijfsnaam plus het domein van het land waar ze zaken doen. Denk hierbij aan amazon.nl of amazon.de, maar de Belgische verzekeraar baloise gebruikt al jarenlang amazon.be als url.

Belgische gebruikers kunnen de website in het Nederlands, Frans en ook in het Engels openen, en dit geldt ook voor de klantenservice.

Amazon Nederland overbodig

Het nieuws van een Belgische versie van de beroemde webshop komt niet uit het niets. Er gaan al maanden, zo niet jaren, geruchten dat de webshop zou neerdalen in België. In februari liet het bedrijf al weten dat het deze herfst een bezorgcentrum zou openen in Antwerpen, en twee maanden geleden werden de definitieve plannen dan eindelijk bekendgemaakt.

Belgische consumenten die producten wilden kopen via Amazon waren genoodzaakt om dat via de Nederlandse, Duitse of Franse tak van het bedrijf te doen.