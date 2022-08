Amazon breidt 'in de komende maanden' uit naar België

Amazon maakt eindelijk zijn plannen bekend (opens in new tab) voor een Amazon-platform in België. Het bedrijf geeft geen duidelijke datum aan, slechts een vage statement over ergens ‘in de komende maanden’.

De lokale webshop voor Belgische consumenten krijgt de url ‘amazon.com.be’ wat in de toekomst waarschijnlijk enigszins verwarrend zal zijn voor nieuwe Amazon-shoppers.

Amazon gebruikt normaliter altijd dezelfde soort url’s, namelijk amazon en het domein van het land waar ze zaken doen. Denk aan amazon.nl of amazon.de, maar amazon.be is al jarenlang in gebruik door de Belgische verzekeraar Baloise. Het is nog onduidelijk of het bedrijf in de toekomst het domeinnaam amazon.be wil overkopen of dat ze het hierbij laten.

Amazon Nederland niet meer nodig

Welke producten worden aangeboden op de nieuwe webshop is nog niet bekendgemaakt. Belgische bedrijven kunnen zich wel al bij Amazon aanmelden om hun producten via Amazon België aan te bieden.

Dit nieuws komt niet uit niets. Er gaan al langer geruchten dat België een eigen Amazon-winkel krijgt. Het Amerikaanse bedrijf liet in februari weten dat het in de herfst een bezorgcentrum in Antwerpen opent.

Belgische consumenten moesten jarenlang shoppen via de Nederlandse, Duitse of Franse tak van Amazon. Walloniërs gebruikten voornamelijk de Franse tak van Amazon, terwijl Vlaanderen naast de Duitse en Nederlandse tak ook nog bol.com en Coolblue gebruikten.