Wil je weten wanneer nieuwe afleveringen van The Lord of the Rings: The Rings of Power online komen? Geen zorgen, want ook daarop hebben we een antwoord. Zoals bevestigd door Amazon Studios, zullen nieuwe afleveringen wekelijks op vrijdag verschijnen op Prime Video na de première van de serie. In Nederland en België gebeurt dit voor de eerste twee afleveringen uitzonderlijk om 3 uur 's nachts op 2 september en voor alle afleveringen daarna wordt het 6 uur 's morgens.

Bekijk The Lord of the Rings: The Rings of Power online Première: Vrijdag 2 september, 3 uur 's nachts Nieuwe episodes: elke vrijdagochtend om 6 uur Cast: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Morfydd Clark, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova Nu bekijken: stream gratis met een Amazon Prime Video proefabonnement (opens in new tab)

The Rings of Power, geproduceerd door J.D. Payne en Patrick McKay, is een prequel van de Lord of The Rings-trilogie. Tolkien's boeken worden als basis gebruikt om het verhaal te vertellen van het Tweede Tijdperk van Midden-aarde, dat zich duizenden jaren voor de Oorlog van de Ringen afspeelt.

De serie behandelt de belangrijkste gebeurtenissen van dat tijdperk, waaronder de val van het eiland Númenor, de opkomst van Sauron en het smeden van de 19 ringen.

Morfydd Clark speelt de rol van een jongere Galadriel, een Elf die erop gebrand is de dood van haar broer wil wreken. Figuren die in de vorige films kort vernoemd werden, zoals Gil-galad (Benjamin Walker) en Isildur (Maxim Baldry), krijgen hier uitgebreide verhaallijnen. Hoewel we geen Hobbits zullen zien, zullen we wel hun voorouders de Harfoots zien, met Lenny Henry als Sadoc Burrows.

Kan je niet wachten op aan dit avontuur te beginnen? Scrol dan verder om te lezen hoe je The Lord of the Rings: The Rings of Power online kan bekijken in Nederland en België.

Hoe The Lord of the Rings: The Rings of Power online bekijken in Nederland en België

(opens in new tab) De eerste twee afleveringen van deze epische nieuwe serie verschijnen op Amazon Prime Video op vrijdag 2 september om 3 uur 's nachts, onze tijd. Daarna wordt er elke week een nieuwe aflevering toegevoegd. Dit gebeurt elke vrijdag om 6 uur 's morgens, onze tijd. Goed nieuws als je nog geen Amazon Prime-abonnement hebt: je kan een gratis proefperiode van 30 dagen krijgen. En je leest het goed: het Amazon Prime lidmaatschap bevat toegang tot Prime Video. Je hoeft dus geen afzonderlijk abonnement aan te schaffen. Na de gratis proefperiode kost Prime in Nederland en België amper 2,99 euro per maand.

Amazon Prime bevat niet alleen Prime Video, maar ook reclame-vrije muziek streaming, Prime Gaming, exclusieve deals en gratis bezorging.

In aanvulling op The Lord of the Rings: The Rings of Power, zijn er nog veel meer Amazon Originals om van te genieten, zoals Paper Girls, The Boys, The Underground Railroad, en The Marvelous Mrs. Maisel, plus bekroonde films zoals Sound of Metal, One Night in Miami en Borat Subsequent Moviefilm.

Abonnees hebben toegang via webbrowsers, smart tv's, iOS- en Android-smartphones/tablets, gameconsoles en nog veel meer.