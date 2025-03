Apple’s eerste vouwbare iPhone kan de Samsung Galaxy Z Fold 7 op één belangrijk gebied verslaan

Apple’s eerste vouwbare iPhone lijkt inmiddels toch echt onderweg te zijn. Een ander recent gerucht suggereert dat nu opnieuw. Daarnaast is er nu echter ook een nieuw detail over de telefoon naar voren gekomen dat suggereert dat Apple op een bepaald vlak sterk kan gaan concurreren met toestellen zoals de Samsung Galaxy Z Fold 7.

Volgens de Chinese leaker Phone Chip Expert (via MacRumors) heeft Apple heel erg zijn best gedaan om de efficiëntie van zijn vouwbare display te verbeteren. Dat zou Apple een voordeel kunnen geven in de strijd tegen de beste vouwbare smartphones op de markt en dat voordeel kan het bedrijf ook wel gebruiken, want dit begint een erg competitieve markt te worden.

Phone Chip Expert claimt dat Apple het geïntegreerde circuit van zijn display driver van 28nm naar 16nm verkleind heeft om dit voor elkaar te krijgen. Dat is een flinke verkleining en zou een grote impact moeten hebben op de batterijduur.

Apple belooft vaak bij zijn apparaten een "batterijduur van een hele dag" en wanneer je te maken hebt met een extra groot display, zoals het geval is bij een foldable, is batterijduur extra belangrijk. Als een foldable alleen een hele dag meegaat als je hem dichtgeklapt houdt, dan heeft de speciale vormfactor niet zoveel toegevoegde waarde. De claim van Phone Chip Expert klinkt dus ook wel geloofwaardig. Daarnaast proberen andere fabrikanten van foldables ook al steeds grotere batterijen in deze dunne telefoons te stoppen.

Batterijduur van een hele dag

(Image credit: Future)

Deze zogenaamde strategie van Apple klinkt dus erg logisch. Een vouwbare iPhone of MacBook zou namelijk een veel grotere display hebben dan de standaard modellen en zo'n extra groot display zal natuurlijk ook meer stroom verbruiken. Dat hebben we ook al gemerkt bij andere vouwbare apparaten zoals de ASUS Zenbook 17 Fold, die een redelijk teleurstellende batterijduur heeft.

Apple schijnt volgens geruchten te werken aan zowel een vouwbare iPhone als een soort hybride MacBook/iPad met een vouwbaar display. Die iPhone zal waarschijnlijk de concurrentie aangaan met apparaten zoals de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 7 (die naar verwachting dezelfde batterijcapaciteit krijgt als de Galaxy Z Fold 6).

Dat gezegd hebbende, Samsung lijkt momenteel ook te werken aan manieren om zijn vouwbare schermen efficiënter te maken. Het wordt dus nog interessant om te zien wie op dit vlak de beste resultaten weet te behalen.

Momenteel hebben we nog grotendeels met geruchten te maken, dus we raden je aan om nog wel een beetje sceptisch te blijven, maar aan de andere kant is Phone Chip Expert in het verleden wel vaker betrouwbaar gebleken als het gaat om Apple-geruchten.

De leaker voorspelde bijvoorbeeld ook onder andere dat Apple zijn eigen servers zou bouwen om Apple Intelligence op te draaien en dat de iPhone 15 opnieuw de A15 Bionic-chip zou gebruiken in plaats van de nieuwere A16-chip.

Dat betekent natuurlijk niet dat dit nieuwste gerucht ook per se accuraat zal zijn. Meerdere bronnen hebben al geclaimd dat Apple's eerste vouwbare apparaat in 2026 of 2027 zal verschijnen. We zullen dus nog even moeten wachten om erachter te komen hoe efficiënt dat nieuwe product zal zijn en hoe lang de batterijduur in de praktijk zal zijn.