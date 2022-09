Hij is een beetje aan de zware kant, maar de nieuwe opvouwbare laptop van Asus is een flexibel en robuust stuk gereedschap dat futuristisch aanvoelt en toch comfortabel is. Het prijskaartje is echter een domper.

De Asus Zenbook 17 Fold OLED werd onthuld op IFA 2022 op een stijlvolle locatie in Berlijn. Daarom is het niet zo gek dat iedereen enthousiast was om het nieuwste pareltje van Asus te testen. Opvouwbare displays zijn niet per se iets nieuws. We hebben inmiddels allerlei opvouwbare telefoons gezien en Lenovo bracht meer dan twee jaar geleden een vergelijkbare opvouwbare laptop uit met gemengde reviews.

De technologie is er misschien nog niet helemaal, maar er is nog steeds iets magisch aan de Zenbook 17 Fold OLED. Het is misschien niet de eerste in zijn soort, maar hij is wel baanbrekend. Dit is ‘s werelds eerste 17 inch opvouwbare laptopscherm.

Tijdens de persbriefing wilde Asus erg graag de innovatie benadrukken, en we moeten toegeven dat het voelt als een geavanceerd stukje technologie. Asus heeft samen met Intel gewerkt om het best mogelijke product te leveren draaiende op een krachtige 12e-generatie i7-processor. Een innovatief product moet echter ook nog goed zijn, dus laten we een kijkje nemen.

Prijs en beschikbaarheid

Met een adviesprijs van 3699 euro is de Asus Zenbook 17 Fold OLED waarschijnlijk te duur voor de meeste potentiële kopers. Het is natuurlijk makkelijk om tegenwoordig een belachelijk hoog bedrag uit te geven aan een laptop, maar voor dat prijskaartje kijk je meestal naar een krachtige gaming laptop met een high-end grafische kaart, en die is nou net afwezig in de 17 Fold OLED.

Toch kunnen we niet zeggen dat we overdreven verrast zijn. Dit is geen mainstream product, en Asus doet ook niet alsof het dat wel is. Omdat het om nieuwe technologie gaat, is de doelgroep nog niet helemaal duidelijk; tech-liefhebbers, grafisch ontwerpers en professionals vallen allemaal binnen het bereik van deze laptop. Er is momenteel ook slechts één configuratie beschikbaar, dus er is geen optie om een goedkoper, minder krachtig model te kiezen.

Design

Volledig uitgevouwen voelt de Zenbook 17 Fold OLED aan als de meest luxueuze tablet ter wereld. Het 17,3 inch scherm is ongelooflijk helder en kleurrijk, ongetwijfeld een zegen voor creatieve gebruikers. Het oppervlak van het scherm heeft een lichte glans en er zijn kleine oneffenheden boven het scharnier, aangezien deze opvouwbare schermen moeten worden gemaakt van dun plastic in plaats van glas.

Naast het gebruik als een gigantische tablet, heeft de 17 Fold OLED verschillende 'modi'. Onze persoonlijke favoriet was wat Asus de 'desktop-modus' noemt, waarbij het scherm rechtop staat in liggende oriëntatie met behulp van de achterste kickstand en met het handige Bluetooth-toetsenbord ervoor geplaatst. Dan is er de conventionele 'laptop-modus', waarin het toetsenbord vastklikt aan de uitgeschakelde onderste helft van het gevouwen scherm om een redelijke gelijkenis te creëren met een gewone 12,5 inch laptop.

Er zijn ook andere, iets meer excentrieke opties. Het toetsenbord kan volledig worden verwijderd en een kleiner toetsenbord op de display zelf kan worden gebruikt voor extra ruimte terwijl de laptop is opgevouwen, of de laptop kan half worden opgevouwen in de vorm van een boek om te lezen. Gevouwen kan het toetsenbord tussen de twee helften van het scherm worden geplaatst. De buitenste behuizing en het scharnier voelen indrukwekkend duurzaam aan; Asus onthulde dat dunnere randen eigenlijk een optie waren, maar de ontwerpers kozen voor een nog steeds respectabele 89 procent screen-to-body verhouding voor een betere structurele integriteit.

Onze allereerste gedachte bij het oppakken van de Zenbook 17 Fold OLED was 'oh, dat is zwaar'. Met een gewicht van 1,8 kg (1,5 kg zonder het toetsenbord) is hij zonder twijfel aan de zware kant. Maar hoe je dat gewicht ervaart, hangt grotendeels af van hoe je hem gebruikt; 1,8 kg is bijna belachelijk zwaar voor een 12,5 inch laptop, maar de gemiddelde 17 inch laptop weegt een stuk meer: Razer's Blade 17-serie weegt in vergelijking bijna 3 kg.

Op het gebied van connectiviteit is het wel redelijk karig. De enige fysieke poorten zijn een paar Thunderbolt 4-enabled USB-C-poorten (die ook dienen voor het opladen van de laptop) en een hoofdtelefoonaansluiting, maar we hebben ook Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.2, die bijna verplicht zijn geworden voor elke premium laptop.

Prestaties

Uiteraard hebben we nog geen gedetailleerd overzicht van de prestaties We weten niet zeker wat we kunnen verwachten als het gaat om de batterijduur, maar we durven te wedden op minimaal zes en maximaal zeven uur.

Toch, met een Intel Core i7-1250U CPU, 16GB DDR5-5200 geheugen en een 1TB Gen4 PCIe SSD opslag, kunnen we hier redelijk goede prestaties van verwachten. Hij zal niet geschikt zijn voor veeleisende taken zoals 4K videobewerking, maar voor de meeste situaties waarschijnlijk wel. Tijdens onze korte testperiode hebben we geëxperimenteerd met het draaien van meerdere programma's tegelijk en het schakelen tussen deze programma's met de mode-switching functies, en we ondervonden geen waarneembare vertraging.

Een potentiële valkuil is het ontbreken van stylus ondersteuning. Met zijn prachtige scherm en tablet-modus zou je redelijkerwijs kunnen aannemen dat de 17 Fold OLED een goede keuze zou zijn voor creatieve ontwerpers, maar Asus benadrukte dat het gebruik van een stylus met een harde punt het buigzame schermpaneel zou kunnen beschadigen. Een stylus met zachte punt is blijkbaar prima, maar Asus heeft het zekere voor het onzekere genomen en de stylus-ondersteuning volledig achterwege gelaten, en dat is jammer.

Vroeg oordeel

We vinden de Asus Zenbook 17 Fold OLED mooi, erg mooi, maar opvouwbare technologie is nog steeds niet doorgedrongen tot de mainstream. Het pittige prijskaartje zal voor velen een reden zijn om de nieuwste Zenbook niet te kopen, en de nieuwe technologie zal niet iedereen aanspreken.

Maar in de juiste handen kan dit een krachtige productiviteitstool worden, en we zijn blij dat Asus de grenzen blijft verleggen met innovatieve hardware die de consument ook echt bereikt, in plaats van een conceptproduct dat nooit in massaproductie wordt genomen. We kunnen niet wachten om de Asus Zenbook 17 Fold OLED zelf te testen.