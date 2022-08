ASUS kondigt Zenbook 17 Fold OLED aan op IFA 2022

ASUS heeft tijdens IFA 2022 de langverwachte Zenbook 17 Fold OLED in de spotlight gezet met meer informatie over de specs, de adviesprijs en wanneer jij een exemplaar kan krijgen van de nieuwste Zenbook.

Meerdere configuraties

De ASUS Zenbook 17 Fold OLED is een opvouwbare 17,3 inch OLED-laptop die je in verschillende configuraties kan gebruiken. Zo kan je hem gebruiken als een grote 17,3 inch tablet, en met het bijgeleverde draadloze ErgoSense toetsenbord (met ingebouwde touchpad) heb je een groot scherm om mee te werken. Het is ook mogelijk om het scherm in de helft te vouwen waardoor je twee 12,5 inch schermen hebt met een resolutie van 1920 x 1280 per scherm. Verder kan je het scherm op allerlei andere manieren gebruiken. Wellicht als een boek, verticaal naast je bestaande werk set-up of een van de duizenden andere mogelijkheden.

Verder beschikt de Zenbook 17 Fold OLED (opens in new tab) over een 12e generatie i7-processor, Intel Iris X-grafische kaart, tot 16GB RAM en een 1TB SSD. ASUS beweert dat de 75Wh batterij tot 9,5 uur mee kan als je video’s offline kijkt in 1080p, maar dat weten we pas als we het product in handen krijgen.

Prijs en beschikbaarheid

De ASUS Zenbook 17 Fold OLED is verkrijgbaar vanaf Q4 2022, maar een precieze releasedatum heeft het bedrijf nog niet bekend gemaakt. De Zenbook krijgt een adviesprijs van 3.699 euro en zal waarschijnlijk bij alle grote retailers beschikbaar zijn. ASUS zelf noemt Bol.com als de eerste winkel waar de Zenbook te koop zal zijn. Bezoekers van IFA 2022 kunnen bij de ASUS-stand de Zenbook alvast uitproberen.

In 2020 zagen we de introductie van opvouwbare OLED-schermen met de Lenovo ThinkPad X1 Fold (opens in new tab) en hoewel we het scherm prachtig vonden, waren we ook van de mening dat er nog veel werk moest gebeuren op het gebied van opvouwbare schermen. Wie weet heeft ASUS het geheim van deze schermen gekraakt, of komt Lenovo toch terug met een eigen foldable?