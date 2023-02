iPhone 15 Plus krijgt gelijkaardig design met één grote upgrade

Je hoeft niet lang te wachten op informatie over de iPhone 15, want we zien verrassend veel geruchten de laatste tijd. We hebben nu een aantal onofficiële renders met het vernieuwde ontwerp van de iPhone 15 Plus. Deze renders zijn gebaseerd op schematische informatie die aan externe leveranciers is gegeven en die is verkregen door 9to5Mac (opens in new tab).

Op vlak van design zien we onder andere meer afgeronde hoeken en een USB-C poort in plaats van Lightning. Deze twee veranderingen zijn al eerder naar boven gekomen en zijn naar verluidt aanwezig op elk model van de iPhone 15.

(Image credit: 9to5Mac)

Minuscule veranderingen

Er is deze keer een grotere camerablok en het lijkt erop dat het Dynamic Island naar de iPhone 15 Plus (en reguliere iPhone 15) komt. We hebben al eerder gehoord dat het Dynamic Island dit jaar niet langer exclusief voor de Pro-versies zal zijn en dit sluit daarbij aan.

Vergeleken met de afmetingen van 160,84 mm x 78,07 mm x 7,79 mm voor de iPhone 14 Plus, meet de iPhone 15 Plus volgens deze bron 160,87 mm x 77,76 mm x 7,81 mm. Deze verschillen zijn zodanig klein dat we kunnen stellen dat beide iPhones even groot zijn.

De vraag naar de iPhone 14 Plus is naar verluidt zwak geweest - en hij werd natuurlijk gebracht ter vervanging van het minimodel dat ook nogal slecht verkocht - dus Apple zal hopen dat de 2023-versie wat meer kopers trekt.

Zoals we hebben gezien uit eerder gelekte onofficiële renders van de iPhone 15 Pro, houdt Apple vast aan zijn bekende recept. Als je een ontwerp hebt dat zo iconisch is als de iPhone, wordt het moeilijk om met echt nieuwe innovaties en veranderingen te komen. Ook concurrent Samsung houdt vast aan een gelijkaardig design, wat we zagen bij de Galaxy S23 Ultra die quasi identiek is aan de Galaxy S22 Ultra.

De meest innovatieve, frisse ontwerpen bevinden zich momenteel bij de vouwbare smartphones. Het is inmiddels vier jaar geleden dat de allereerste Samsung Galaxy Fold verscheen, maar het tegenoffensief van Apple blijft voorlopig uit. Er zijn wel geruchten dat Apple werk aan iets vouwbaar, maar dat lijkt eerder een vouwbare iPad te zijn.

Wat de iPhone 15 betreft, zou de belangrijkste verandering dit jaar wel eens de USB-C-poort kunnen zijn, aangezien die vanuit de EU verplicht wordt. Toch zou Apple nog wat sleutelen aan die USB-C-poort zodat niet eender welk accessoire met USB-C kan werken.