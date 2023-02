Waarom de iPhone 15 met USB-C verontrustend is

Ik haat hun eigen aansluitingen gebruiken zoals de Lightning-poort van de iPhone. Je wil niet weten hoe vaak ik gasten over de vloer heb die vragen of ik een iPhone-oplader heb terwijl je alleen USB-C-laders terugvindt in mijn appartement. De iPhone 15 zal waarschijnlijk eindelijk Apple's eigen aansluiting achterwege laten ten voordele van USB-C. Ik verwacht niet dat al mijn vrienden met een iPhone plots de nieuwste iPhone 15 zullen hebben vanaf september, maar het geeft me wel hoop dat de vraag "of ik een iPhone-oplader heb" ooit zal verdwijnen.

Toch laat Apple niet zomaar de controle over hun iPhones los. Ik wil enthousiast worden over een iPhone 15 met USB-C, maar ben bang dat Apple toch de touwtjes in handen zal willen houden. Met de nodige software kan Apple er namelijk voor zorgen dat alleen de door hen gecertificeerde USB-C-accessoires zullen werken.



Lightning was best wel leuk vóór USB-C. Toen Lightning werd geïntroduceerd op de iPhone, leefden we in een wereld waar smartphones mini-USB, micro-USB of nog erger... een unieke oplaadpoort gebruikten. Het ergste was nog dat je heel makkelijk je telefoon of oplaadkabel kon slopen door hem eenvoudigweg ondersteboven in te steken.

Lightning was niet sneller of beter dan USB 2.0, het zag er alleen anders uit. De kabel past perfect, hoe je hem ook vasthoudt. Het was ook handig dat na verloop van tijd elk Apple-product Lightning had, terwijl je bij andere smartphones en elektronica met tientallen verschillende kabels zat te knoeien.

Aanvankelijk dachten we dat Apple Lightning toevoegde en de koptelefoonpoort verwijderde om een ultradun ontwerp te maken waar fysiek geen 3,5mm-aansluiting in paste. Dat bleek natuurlijk onzin, aangezien plots de volledig draadloze AirPods verschenen. Kan je je oude oordopjes met kabel niet meer gebruiken? Koop dan onze gloednieuwe draadloze oordopjes! Handig toch?

Iemand een chipje?

Een Lightning-kabel of -accessoire heeft iets wat een algemene USB-kabel niet heeft. Het heeft een microcontroller, ook wel 'geïntegreerd circuit' genoemd, waarmee je iPhone of iPad kan controleren of het accessoire door Apple is gecertificeerd. In theorie betekent dit dat je geen rommel van abominabele kwaliteit krijgt die niet goed werkt.

Maar is dit in de praktijk echt een probleem? Ik heb tientallen USB-kabels en accessoires voor mijn laptop, mijn Samsung-tablet en mijn Android-smartphones. Geen enkele accessoire of kabeltje heeft ooit voor problemen gezorgd. Persoonlijk heb ik geen extra chip nodig om te controleren of een accessoire écht veilig zou zijn.

Ik denk niet dat Apple echt zo bezorgd is over malafide accessoires of een ervaring die niet voldoet aan zijn standaarden. Het lijkt gewoon een trucje om je meer geld te laten uitgeven. Elk geïntegreerd circuit moet namelijk via Apple gecertificeerd worden. Je kunt wel Lightning-accessoires zonder licentie vinden, maar als je iets koopt met een Apple-logo, weet je dat dat bedrijf Apple daarvoor heeft betaald.

Lightning is trouwens niet echt vooruitgegaan sinds zijn introductie meer dan tien jaar geleden. Sindsdien heeft de USB-C poort, met USB 3.2-standaard, zijn weg naar allerlei technologie gevonden. De Thunderbolt 4-standaard die aanwezig kan zijn in een USB-C-poort, is een enorme sprong ten opzichte van Lightning en biedt zowel hogere oplaadsnelheden als datatransfers.

Daarom gebruikt de iPad Pro intussen een USB-C-aansluiting met Thunderbolt 4. De tablet beschikt weliswaar niet over alle mogelijkheden van Thunderbolt 4, maar kan veel meer dan de gemiddelde smartphone. Hij ondersteunt datatransfer tot 40 Gigabit/seconde, terwijl de iPhone 14 Pro het moet doen met 480 Megabit/seconde. De iPad Pro is grofweg 40 keer sneller, gewoon omdat hij van Lightning naar USB-C is overgeschakeld.

De huidige iPhone kan je bijvoorbeeld ook niet met een externe monitor verbinden, terwijl de iPad dat wel kan. De Galaxy S23 Ultra kan het daarnaast ook en ondersteunt een maximale resolutie van 4K-resolutie met 60Hz refresh rate. De iPad Pro werkt zelfs met het 6K XDR Pro-beeldscherm op de volledige resolutie. Zelfs de standaard iPad 10,9 (2022) haalt nu 4K-resolutie bij maximaal 30Hz.

Mogelijkheden van een iPhone met USB-C

Recente geruchten over de iPhone 15 suggereren dat Apple een USB-C poort zal gebruiken. De eigenlijke kabels en accessoires zouden helaas met een vergelijkbare geïntegreerde microcontroller werken als de Lightning-poort.

Tot nu toe hebben we nog niets gehoord over een verdere vergrendeling van USB-C, maar waarom zou Apple anders accessoiremakers opleggen een controllerchip te gebruiken? De Lighting-licentie is misschien ten dode opgeschreven, maar dat weerhoudt Apple er niet van om een vergoeding te vragen voor een soort Made For iPhone logo.

Wat is het minimum dat ik verwacht van een iPhone 15 (Pro) met USB-C? Ik wil verbinding maken met een monitor, toetsenbord en muis via een USB-C docking station. Het zou mooi zijn om games vanaf de iPhone op een externe monitor te kunnen spelen en ik wil dat de iPhone 15 meer kan lijken op een laptop, zoals Samsung doet met zijn DeX-omgeving.

De iPhone 15 (Pro) moet snellere datatransfers mogelijk maken, bij voorkeur tot 40Gb/s, zoals de iPad Pro. Apple schept namelijk (terecht) altijd op over zijn cinema grade video, maar als je je videobestanden in 4K HDR bij 60fps met de Lightning-aansluiting moet overzetten naar je MacBook, dan ben je wel even bezig. Met Thunderbolt 4 is zo'n overdracht in een flits gepiept.

De Thunderbolt 4-standaard kan verder tot 100W-snelladen aan. Laadsnelheden zijn altijd een onderdeel geweest dat Apple nooit in de schijnwerpers zet. Ze lopen hier dan ook hopeloos achter op de concurrentie. Rechtstreekse concurrent Samsung haalt tot 45W, maar als je naar enkele populaire Chinese merken kijkt, dan zie je snelheden van 100W bij de nieuwe OnePlus 11 of zelfs 120W bij de Xiaomi 12T Pro. we hopen dat Apple tenminste op gelijke hoogte met Samsung komt en voor 45W-opladen kiest.

Wat Apple ook doet met USB-C, het belangrijkste is dat het zich afvraagt of deze veranderingen goed zijn voor de gebruikers. Maakt USB-C de iPhone betaalbaarder en toegankelijker voor iedereen? Worden accessoires makkelijker te vinden en gebruiken? Ik hoop gewoon dat Apple snapt dat de C in USB-C niet staat voor controlefreak.