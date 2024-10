OnePlus 13 met Snapdragon-chipset te zien in promovideo

De geruchten over een opvolger voor de OnePlus 12 gaan steeds sneller en we zouden de OnePlus 13 deze maand al kunnen zien. Die zou uitgerust zijn met een nieuwe chip en dankzij chipmaker Qualcomm hebben we nu misschien onze eerste officiële blik gekregen op het aankomende toestel.

De clip, die is geplaatst op het Chinese sociale media platform Weibo (via Notebookcheck), laat blijkbaar in de eerste plaats de Snapdragon 8 Gen 4 zien. Er is daarna een glimp van de chip in een telefoon te zien, die wel erg lijkt op de OnePlus 13. Er is bijvoorbeeld een groot camerablok dat linksboven op de achterkant zit, wat een kenmerkend deel is van het OnePlus-ontwerp. Eerdere geruchten suggereren dat de OnePlus 13 de eerste telefoon zou zijn met de Snapdragon 8 Gen 4 en het zou daarom enigszins logisch zijn dat Qualcomm deze telefoon toont in hun teaser.

De naam van de processor wordt niet expliciet genoemd in deze clip. Qualcomm wijst wel op het gebruik van Oryon-kernen, die we al hebben gezien in Snapdragon X Elite-processors. Het is dus mogelijk dat dit helemaal geen Snapdragon 8 Gen 4 is.

What's in a name?

Snapdragon 8 Gen 4 aka Extreme Edition: Official Qualcomm teaser video

De teaser ziet er spannend uit, maar geeft weinig concrete info prijs (wat natuurlijk het punt is van een teaser). Volgens bekende leaker Digital Chat Station gaat het om de Snapdragon 8 Elite-chipset. Dat is een chipset waar we eigenlijk niet veel over weten. Het is mogelijk een rebranding is van de Snapdragon 8 Gen 4, maar kan ook een geheel andere chip zijn. Dat betekent dat we nog steeds moeten gokken welke processor in de OnePlus 13 zal zitten.

Andere geruchten die tot nu toe zijn verschenen, suggereren dat de OnePlus 13 een scherm krijgt dat aan alle vier de kanten is gebogen, evenals een enorme 6.000mAh-batterij. De camera's zouden echter ondermaats zijn.

We zouden meer moeten weten wanneer de Qualcomm Snapdragon Summit plaatsvindt, van 22 tot en met 24 oktober. Qualcomm zal ons daar vertellen hoe de volgende generatie chipsets heet en mogelijk ook in welke telefoons ze gebruikt worden.