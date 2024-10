Android 16 introduceert misschien grote upgrade voor Niet Storen-modus

Android 15 is nog steeds niet beschikbaar, maar we hebben nu al een beetje een idee van wat we van Android 16 kunnen verwachten. Er zijn namelijk twee mogelijke features van deze toekomstige versie van Android gelekt.

Ten eerste hebben we nieuws over nieuwe prioriteitsmodi (Priority Modes). Android Authority heeft deze feature gespot in de nieuwste Android 15 QPR 1-bèta (Quarterly Platform Release 1). Dit lijkt in principe gewoon een update te zijn voor de bestaande Niet Storen-modus en voegt schijnbaar de mogelijkheid toe om meerdere eigen prioriteitsmodi te creëren, met allemaal hun eigen naam, instellingen en icoon.

Je kan zelf kiezen wanneer ze worden geactiveerd, zoals bijvoorbeeld wanneer je naar bed gaat of op een specifieke datum en welke notificaties je eventueel nog wil wil ontvangen in deze modus. Je kan er ook voor zorgen dat de prioriteitsmodi automatisch dingen doen zoals het uitzetten van het always-on display, het aanzetten van een zwart-wit modus voor het scherm, het dimmen van je wallpaper en nog veel meer.

(Image credit: Android Authority)

Er zullen schijnbaar meer dan 40 iconen zijn om uit te kiezen voor je nieuwe prioriteitsmodi en je kan toegang krijgen tot de nieuwe feature via het Snelle Instellingen-paneel en via de algemene instellingen. Ook al wist Android Authority deze functie dus te vinden in een Android 15-bèta, weet de outlet nog niet wanneer de feature zal worden gelanceerd. De outlet claimt dat het uitrollen van de feature tijdens een van de Android 15 QPR's mogelijk is, maar dat het misschien waarschijnlijker is dat het onderdeel zal zijn van Android 16. Het is namelijk een vrij grote upgrade.

Hoe dan ook, hiernaast heeft Android Authority ook nog uitgevogeld dat er waarschijnlijk een manier komt om elke app in een soort luchtbel/bubbel te plaatsen in deze nieuwste Android 15 QPR 1-bèta.

Plaats welke app dan ook in een bubbel

(Image credit: Android Authority)

Android laat je momenteel al bepaalde gesprekken in berichtenapps in zwevende "bubbels" plaatsen. Deze verschijnen dan bovenop andere apps die je gebruikt, waardoor je altijd snel naar die gesprekken kan navigeren door op de luchtbel te drukken. App-ontwikkelaars kunnen er momenteel echter ook voor kiezen om dit niet toe te staan bij hun apps en daarnaast is het dus alleen een ding bij berichten-apps. Het lijkt er nu echter op dat dit in Android 16 zal werken voor elke app.

Android Authority heeft namelijk ook een nieuwe manier gevonden om bij elke app een Bubble-optie te krijgen. Als je simpelweg een app-icoon op je homescherm lang ingedrukt houdt, kan je op de bubbel tikken en wordt de app dus in de bubbel geopend. Deze functionaliteit lijkt dan ook niet meer iets te zijn dat app-ontwikkelaars kunnen vermijden voor hun apps.

De functie moet je dus in principe een nieuwe manier geven om te multitasken in Android, maar hij is nog niet volledig geïmplementeerd in deze Android 15-bèta. Het kostte Android Authority blijkbaar ook nogal wat moeite om het te activeren in deze bèta. Net als bij de prioriteitsmodi is het dus nog onduidelijk wanneer deze feature precies zal worden gelanceerd, maar Android Authority gokt dat ook deze feature pas als onderdeel van Android 16 zal verschijnen.