LG zal OLED.EX-technologie in elke nieuwe tv gebruiken

LG Display heeft bevestigd dat al hun nieuwe OLED-schermen betere prestaties en helderheid zullen bieden dankzij de OLED.EX-technologie. In een statement bevestigt LG dat de overgang naar deze technologie volledig afgerond is in Q2 van dit jaar. Dat houdt in dat alle panelen die nu geproduceerd worden, uitgerust zijn met OLED.EX-technologie.

Niet alleen televisies van LG zelf, maar ook van Sony, Panasonic en Philips kunnen genieten van deze panelen. LG Display levert namelijk panelen aan al deze bedrijven, die nu ook 30% helderder zullen zijn dan reguliere OLED-panelen.

Deze panelen zijn ontwikkeld met van deuterium in plaats van waterstof, wat zorgt voor deze extra helderheid. OLED.EX-panelen hebben daarnaast nieuwe algoritmen om de OLED-pixels te stabiliseren, waardoor ze verlichtingspatronen van miljoenen pixels kunnen voorspellen en nauwkeurig weergeven.

LG onthulde zijn OLED.EX-technologie voor het eerst in december van vorig jaar en velen zagen dit als een antwoord op de QLED-technologie van Samsung. Dat lijkt een succesvol antwoord te zijn, want enkele tv's met OLED.EX-panelen hebben hun weg al gevonden naar onze koopgids met de beste tv's.

Analyse: hou je ogen open voor de nieuwe panelen

Tijdens Black Friday en Cyber Monday zijn er heel wat tv's verkocht en als jij toch aan de verleiding hebt kunnen weerstaan, is dat misschien niet zo slecht. Retailers verkopen namelijk altijd zowel nieuwe als oude televisies, waardoor je goed moet letten op de schermtechnologie. Na verloop van tijd zal je alleen maar tv's van LG met deze nieuwe panelen vinden, maar het duurt nog even voor alle oude modellen volledig uit de winkelrekken zijn.

Wie online koopt, raden we aan om goed naar de specificaties en het bouwjaar van de televisie te kijken. Gewoonlijk kan je daar terugvinden welk type paneel gebruikt is. Neem eventueel contact op met de klantendienst als je het niet zeker weet, want de prijsverschillen tussen deze nieuwe en de oudere schermen zijn enorm klein. Koop je je tv in de winkel, zoek dan een medewerker voor je naar de kassa gaat.