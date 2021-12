Wat is OLED? Zwartwaardes, inbranden en de nieuwe Switch uitgelegd

Inbranden, of beeldretentie, vindt plaats wanneer een beeld of reeks van beelden zo vaak na elkaar wordt afgespeeld dat het een permanente indruk laat op het paneel. Dat is zeker niet ideaal voor een televisie in je woonkamer.

Je moet je hier niet echt zorgen over maken, want het gebeurt enkel als je een statisch beeld of korte beeldenreeks in een lus afspeelt, zoals bij een tv in een winkel of showroom. Je krijgt wel enkele jaren garantie, en er zijn zeer weinig cinema-fanaten die hun OLED-tv op deze manier gebruiken.

Fabrikanten zoals LG proberen om dit risico te vermijden, en dat met screen saver-functies, een Screen Shift-feature die "het scherm lichtjes beweegt op regelmatige intervallen om de beeldkwaliteit te bewaren" en "Logo Luminance Adjustment" waarbij statische logo's op het scherm worden gedetecteerd en waar de helderheid van omlaag wordt getrokken om de permanente beeldretentie te verlagen" (via LG.com).

Als je echter van plan bent om je televisie voor meerdere uren aan te laten staan of om dezelfde video af te spelen in een lus, dan is een OLED-scherm misschien niet de juiste technologie voor jou.