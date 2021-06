The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 verschijnt in 2022 op Nintendo Switch

Nintendo heeft tijdens E3 2021 aangekondigd dat we in 2022 aan de slag kunnen met The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. De Nintendo Direct-showcase eindigde met een nieuwe teasertrailer van de game, met de aankondiging van een release in 2022. We weten echter nog niet de exacte datum van release.

Sinds de E3 2019 weten we al dat Nintendo bezig was met de ontwikkeling van Breath of the Wild 2. Toen werd er nog weinig naar buiten gebracht over de game. Nu Zelda dit jaar 35 jaar bestaat, heeft Nintendo in elk geval voor een spektakel gezorgd.

Meest geanticipeerde Switch-game van 2022

In de teasertrailer zien we de lucht boven Hyrule, terwijl Link een vrije val door de wolken naar de grond maakt. De wereld zelf lijkt deze keer ook vol te zitten met meer details, met mist die de wijd open velden omhult, en verschillende vijandelijke forten verspreid over de omgeving.

We hebben ook een glimp opgevangen van een aantal nieuwe uitrustingen die Link kan gebruiken, zoals de mogelijkheid om door de omgeving te bewegen met behulp van water en een vuurspuwende drakenkop die aan zijn arm wordt bevestigd.

Hoewel het verhaal van Breath of the Wild 2 een mysterie blijft, hebben we een beeld opgevangen van wat leek op The Calamity die opnieuw grote schade aanrichtte over de hele wereld. In het bijzonder wordt Hyrule Castle uit de grond gescheurd en in de lucht opgehangen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild werd in 2016 naast de Nintendo Switch gelanceerd en kreeg veel bijval. De game was een opmerkelijke afwijking van eerdere inzendingen in de serie en liet spelers een enorme open wereld verkennen.

Het is jammer dat Breath of the Wild 2 pas in 2022 wordt uitgebracht, maar met de pandemie en Nintendo die al geruime tijd geen details deelt, voelt dit bijna onvermijdelijk. Desalniettemin is er geen twijfel over mogelijk dat het volgende avontuur van Link een van de meest geanticipeerde Switch-games voor volgend jaar zal zijn.