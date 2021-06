Xbox en Bethesda E3 2021: de vijf grootste aankondigingen

Xbox en Bethesda hebben een gezamenlijke showcase gehouden op de E3 2021, nadat Microsoft in september van vorig jaar ZeniMax Media heeft overgenomen.

Het was een show vol onthullingen en updates om naar uit te kijken. We hebben de details hieronder voor je op een rijtje gezet. Van Starfield tot Redfall en alles daartussen:

Starfield is een Xbox-exclusive en verschijnt in 2022

Todd Howard heeft de showcase gestart met een van de grootste onthullingen van de show. Na 25 jaar heeft Bethesda voor het eerst weer een nieuwe franchise geïntroduceerd: Starfield. We hebben al eerder wat van de game vernomen, maar nu heeft het ook eindelijk een releasedatum gekregen.

Tijdens de Xbox-conferentie kregen we onze eerste blik op de in-engine visuals van de game, die voor het eerst geteased werd in 2018. De video introduceert een van Starfields personages, die deel uitmaakt van de ruimtevaartbeweging Constellation. Deze groepering wordt beschreven als de "laatste groep van ruimtereizigers".

Starfield verschijnt op 11 november 2022 en wordt een Xbox-exclusive. De game verschijnt dus niet op de PS5, maar wordt wel beschikbaar voor PC. Daarnaast is de game vanaf launch beschikbaar voor Xbox Game Pass-abonnees.

Contraband is een nieuwe co-op openwereldgame van Just Cause-maker Avalanche Studios

Xbox heeft een volledig nieuwe game onthuld tijdens de opening van de conferentie. Contraband is een co-op openwereldgame die ontwikkeld wordt door Avalanche Studios. Dat is de ontwikkelaar achter Just Cause en Mad Max.

Het lijkt erop dat je speelt als schattenjager. De video toont een meesterplan voor het stelen van loot uit een brandveilige kluis. We krijgen ook een glimp te zien van sommige van de personages van Contraband. De game heeft een duidelijk decor uit de jaren '70.

We weten jammer genoeg nog niet wanneer Contraband verschijnt, maar wel dat het vanaf dag één naar Xbox Game Pass komt en dat het om een Xbox-exclusive gaat. Het klinkt veelbelovend, vooral voor fans van de chaotische actie uit eerdere Avalanche-games.

Obsidian maakt The Outer Worlds 2, het wordt een Xbox-exclusive

Dankzij een trailer van Obsidian weten we dat de studio momenteel hard werkt aan een sequel voor The Outer Worlds uit 2019. The Outer Worlds 2 is eveneens een Xbox-exclusive, wat betekent dat het verschijnt op de Xbox Series X en Xbox Series S, maar ook naar Windows 10 en Xbox Cloud Gaming komt. Xbox Game Pass-leden kunnen de game vanaf launch spelen.

Als we het over de trailer hebben, maakt de verteller het duidelijk dat er nog niets echt af is, op de titel van de game na. De CGI ziet er in elk geval veelbelovend uit. Er kan dus nog geen gameplay worden getoond en we weten ook nog niets over de releasedatum. We weten in elk geval dat het onderweg is.

Forza Horizon 5 vindt plaats in Mexico en verschijnt op 9 november

Playground Games heeft Forza Horizon 5 onthuld tijdens de Xbox-conferentie. De races uit de game vinden plaats in Mexico. De sequel voor Forza Horizon 4 uit 2018 heeft afwisselende races. De gameplay toont namelijk racende auto's door smalle dorpen en langs vulkanische gebergten.

De preview toont dat spelers gemakkelijk samen kunnen spelen dankzij de geüpgradede servertechnologie en het AI-systeem Forza Link. Aan het eind van de trailer zien we dat Forza Horizon 5 verschijnt op de Xbox Series X en S, PC en Xbox Cloud Gaming. Abonnees van Xbox Game Pass kunnen vanaf dag één met Forza Horizon 5 beginnen, wat op 9 november dit jaar zal zijn.

De volgende game van Arkane Austin is Redfall, een Xbox-exclusive open wereld co-op shooter

Xbox heeft de showcase afgesloten met een grote onthulling. Redfall is de volgende game van Arkane Austin, de ontwikkelaar achter Prey en Dishonored. Het is een open wereld co-op shooter die in de zomer van 2022 verschijnt (ergens tussen juni en augustus). Redfall is vernoemd naar de setting van de game, het gaat namelijk over een plaatsje in Massachusetts waar vampieren leven.

Redfall biedt de hoofdrol voor vier personages: Devinder Crousley, Layla Ellison, Jacob Boyle en Remi De La Rosa. De trailer toont de vier vampierenjagers in gevecht met hordes bloedzuigers. Ze gebruiken daarvoor robots en bovennatuurlijke krachten. Je kunt zowel solo als met een groep vrienden in co-op spelen. Er zijn daarnaast verschillende "hero loadouts" beschikbaar om je jager te fine-tunen.

Redfall is eveneens een Xbox-exclusive. De game verschijnt dus niet op de PS5, maar wel op de Xbox-consoles en PC. Daarnaast is het vanaf launch beschikbaar voor abonnees op Xbox Game Pass. Dat zal rond de zomer van 2022 zijn.