Nvidia GeForce RTX 5090 kan tot 70 procent sneller zijn dan GeForce RTX 4090

De Nvidia GeForce RTX 5090 grafische kaart komt al sinds vorig jaar vaak voor in geruchten. Het nieuwste gerucht geeft ons twee nieuwe verrassende details over wat we kunnen verwachten van de next-gen grafische kaart.

De RTX 5090 zal waarschijnlijk gebaseerd zijn op de Nvidia Blackwell-architectuur en zou volgens YouTuber Moore's Law is Dead tot 70 procent sneller kunnen zijn dan de RTX 4090 grafische kaart. Dit is een enorme sprong in prestaties waardoor zelfs de meest veeleisende games probleemloos draaien op de hoogste resolutie. Volgens eerdere geruchten zou de RTX 5090 bijna twee keer zo snel zijn als de RTX 4090 en deze prestatiesprong van 70 procent sluit daar bij aan.

Deze prestatieboost zou mogelijk zijn dankzij maar liefst 192 streaming multiprocessors in de RTX 5090 (een toename van 50% ten opzichte van de RTX 4090), waardoor de kaart 24.576 CUDA cores, 192 ray tracing cores en 768 tensor cores heeft.

Goedkoop is de GPU helaas niet. Hetzelfde gerucht suggereert dat de 5090 tussen de 2.000 en 2.500 dollar zou kunnen kosten. Mogelijke dollarprijzen van andere GPU's in de Nvidia GeForce 50-serie zien er als volgt uit: 1.000 dollar voor de RTX 5080, 700 dollar voor de RTX 5070, 400 dollar voor de RTX 5060 en 300 dollar voor de RTX 5050 Ti. Je kan voor de prijs van één RTX 5090 dus een exemplaar van elke andere GPU in deze serie aanschaffen.

Ondanks de prestaties en kostprijs zijn dit misschien niet eens de beste GPU's die Nvidia zal hebben. Er zijn namelijk vermoedens dat Nvidia nog krachtigere GPU's zal ontwikkelen, specifiek voor geavanceerde AI-toepassingen.

Nvidia blijft aan de top

Het zal interessant zijn om te zien hoe Nvidia's focus op AI de ontwikkeling van aankomende grafische kaarten zal beïnvloeden. Er kunnen wel eens belachelijk krachtige kaarten op ons afkomen en toch zullen die hun volledige potentieel niet benutten voor games omwille van de AI-markt.

Ten slotte kan Nvidia zoveel vragen voor deze kaart als ze willen, zolang AMD niet in staat is om een grafische kaart van een vergelijkbaar kaliber te ontwikkelen. Door speculaties dat AMD niet eens zal focussen de premium GPU-markt met zijn next-gen RDNA 4-architectuur, vrezen we dat de prijzen van Nvidia niet meteen zullen zakken.