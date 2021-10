Beste Black Friday PC-gaming-deals 2021

Het is weer bijna zover: Black Friday gaat op vrijdag 26 november 2021 van start, al begint het koopjesfestijn vaak al op de maandag ervoor. Als je op zoek bent naar een hardware-upgrade voor je gaming-PC of nieuwe randapparatuur, dan is dit bij uitstek de periode om een goede deal te scoren. Zelfs als je een gloednieuwe gaming-laptop zoekt, zal je ongetwijfeld aardig wat geld kunnen besparen.

De markt van gaming-PC's en onderdelen is gigantisch. Dat geldt ook voor de hoeveelheid Black Friday-deals die je binnenkort kunt terugvinden. Of je nu een nieuwe PC-game, muis, toetsenbord, monitor, processor of grafische kaart zoekt: alles komt aan bod.

Wij zoeken de beste deals voor jou, zodat je hier zelf niet al te veel tijd in hoeft te steken. Om je dit jaar zo goed mogelijk voor te bereiden is het verstandig om alvast een lijst te maken met de items waarnaar je op zoek bent.

Black Friday PC-gaming-deals: verwachtingen

Desktops

Gaming-desktops zijn steeds meer in trek, omdat ze alles bieden zonder dat je daarvoor een eigen PC hoeft samen te stellen. We verwachten ook dit jaar enkele kortingen op gaming-desktops te zien.

Monitoren

Een goede monitor is essentieel voor je gaming-set-up. Tijdens Black Friday zullen hier de nodige deals voor verschijnen. Ben je nog tevreden met een 24 inch monitor of gebruik je liever een ultra-wide voor een volledig zicht op al jouw activiteiten? Het komt allemaal aan bod.

Componenten

Elk jaar zien we wat deals verschijnen rondom componenten, zoals processoren, moederborden en RAM-geheugen. Doorgaans krijgen ook enkele grafische kaarten een korting, maar dit jaar verwachten we niet zo veel deals op dit vlak. Het huidige chiptekort zorgt ervoor dat GPU's razendsnel de deur uitgaan. Vaak zelfs tegen verhoogde prijzen. De kans dat we hier iets van kortingen op zullen zien, is dus heel onwaarschijnlijk.

Randapparatuur

Hier zien we elk jaar de meeste deals en de hoogste kortingen op komen. Alle grootste gaming-merken komen aan bod, van Razer en Corsair tot SteelSeries. Het loont om op voorhand al een lijst te maken van alles waar je naar op zoek bent, om zo gerichter naar de beste deals te zoeken.

Laptops

Ook gaming-laptops steken elk jaar de kop op. Deze apparaten zijn doorgaans wat duurder dan laptops die niet op gaming gericht zijn. Tijdens Black Friday mag je dus flinke kortingen verwachten op gaming-laptops. Een halvering van de prijs lijkt ons wat overdreven, maar een korting is altijd mooi meegenomen.

Beste Black Friday 2020 PC-gaming-deals

Om je een goed beeld te geven van de deals die je dit jaar mogelijk te zien zal krijgen, hebben we de beste PC-gaming-deals van vorig jaar op een rijtje gezet.

Belangrijk: Sommige webwinkels werken met verschillende websites per regio, wat ook kan resulteren in andere prijzen. Bij enkele deals zal je dus ook bepaalde landafkortingen terugvinden die verwijzen naar waar de deal plaatsvindt. Voor Nederlanders is dit NL en voor België is dit BE.

Black Friday PC-gaming randapparatuur-deals

Image Logitech G502 Lightspeed voor €104,99 i.p.v. €127,99 [BE] Met ruim voldoende instelbare knoppen en een batterijduur van 60 uur houdt de Logitech G502 Lightspeed je gezelschap tijdens de meest intensieve games.



Image Logitech G502 Lightspeed voor €104,99 i.p.v. €127,99 [NL] Met ruim voldoende instelbare knoppen en een batterijduur van 60 uur houdt de Logitech G502 Lightspeed je gezelschap tijdens de meest intensieve games.

Image Logitech G903 Lightspeed voor €80,15 i.p.v. €149 Met de Logitech G903 Lightspeed kan je tot wel 140 uur gamen voor hij weer opgeladen moet worden. De nieuwe sensor in de muis is bovendien nauwkeurig dan ooit tevoren waardoor jij nooit meer je doel zal missen.

Image Corsair M65 Pro RGB voor €42,9 i.p.v. €69,99 Deze gaming-muis van Corsair is uitgerust met RGB en een optische sensor van 12.000 DPI zodat je geen enkele vijand meer mist.

Image SteelSeries Arctis 3 voor €69,99 i.p.v. €99,99 [NL] De SteelSeries Arctis 3 zorgt voor meeslepend geluid tijdens games en aangezien hij werkt met een kabel, is batterijduur geen enkele zorg.

Image SteelSeries Arctis 3 voor €69,99 i.p.v. €99,99 [BE] De SteelSeries Arctis 3 zorgt voor meeslepend geluid tijdens games en aangezien hij werkt met een kabel, is batterijduur geen enkele zorg.

Image EPOS / Sennheiser GSP 300 voor €69,99 i.p.v. €95,99 [NL] Door de ingebouwde noise-cancelling in de microfoon van de EPOS GSP 300 kunnen je vrienden je luid en duidelijk horen, zelfs als er rondom je veel lawaai is. Dankzij de bekabelde verbinding is een beperkte batterijduur ook geen enkel probleem.

Image EPOS / Sennheiser GSP 300 voor €69,99 i.p.v. €95,99 [BE] Door de ingebouwde noise-cancelling in de microfoon van de EPOS GSP 300 kunnen je vrienden je luid en duidelijk horen, zelfs als er rondom je veel lawaai is. Dankzij de bekabelde verbinding is een beperkte batterijduur ook geen enkel probleem.

Image Razer Kraken voor €39,52 i.p.v. €79,99 De Razer Kraken is een oerdegelijke headset met kabel met afstandsbediening. Op die manier heb je makkelijk toegang tot de bediening van de headset, op welk platform je ook gamet.

Image Corsair K63 Compact [AZERTY] voor €69,90 i.p.v. €89,99 Met het Corsair K63 Compact toetsenbord krijg je enorm nauwkeurige toetsaanslagen in je games. Geavanceerde RGB-verlichting ontbreekt weliswaar.

Black Friday PC-gaming laptop- en desktop-deals

Image MSI GF63 voor €1033 i.p.v. €1249 [NL] Met de MSI GF63 Thin wordt gaming compact gemaakt. Je krijgt een 15,6 inch scherm met 144Hz verversingssnelheid zodat je elke actie vloeiend kan zien. Binnenin krijg je 512GB SSD-opslag, 16GB RAM, een Nvidia GeForce GTX 1650 Ti en Intel Core i7-10750H zodat bijna geen enkele game een probleem is.

Image MSI GF63 voor €1088 i.p.v. €1249 [BE] Met de MSI GF63 Thin wordt gaming compact gemaakt. Je krijgt een 15,6 inch scherm met 144Hz verversingssnelheid zodat je elke actie vloeiend kan zien. Binnenin krijg je 512GB SSD-opslag, 16GB RAM, een Nvidia GeForce GTX 1650 Ti en Intel Core i7-10750H zodat bijna geen enkele game een probleem is.

Image Lenovo Legion 5 voor €1149 i.p.v. €1299 [BE] De Lenovo Legion 5 is een goed instapmodel dat veel waar voor zijn geld aflevert. Hij is uitgerust met Intel Core i7-10750H processor, Nvidia GeForce GTX 1650 GPU, 512GB interne opslag en 16GB RAM-geheugen. Door de handige plaatsing van de aansluitingen achteraan houd je bovendien je bureau altijd netjes.



Image Acer Nitro 5 voor €955 i.p.v. €1149 [NL] De Acer Nitro 5 is een goed instapmodel dat veel waar voor zijn geld aflevert. Hij is uitgerust met Intel Core i7-10750H processor, Nvidia GeForce GTX 1650 GPU, 512GB interne opslag en 16GB RAM-geheugen.



Image Asus TUF FX505DT voor €649 i.p.v. €799 [AZERTY] De Asus TUF FX505DT is geschikt voor de minder veeleisende gamers. Hij is uitgerust met basisklasse specificaties: AMD Ryzen 5-3550H, Nvidia GeForce 1650 GTX, 8GB RAM-geheugen en 512GB interne opslag. Je krijgt wel een voldoende ruim display van 15,6 inch.

Image Acer Nitro N50-610 I9422-JK voor €899,- i.p.v. €1.049,- (NL) Deze uitvoering van de Acer Nitro N50 is de ideale gaming PC voor iedereen die voor een scherpe prijs al zijn of haar favoriete spellen in een mooie grafische stand wil spelen. Dat komt voornamelijk door de sterke NVIDIA GeForce RTX 2060-videokaart die erin zit.

Image Acer Nitro N50-610 I9422-JK voor €899,- i.p.v. €1.049,- (BE) Deze uitvoering van de Acer Nitro N50 is de ideale gaming PC voor iedereen die voor een scherpe prijs al zijn of haar favoriete spellen in een mooie grafische stand wil spelen. Dat komt voornamelijk door de sterke NVIDIA GeForce RTX 2060-videokaart die erin zit.

Image MSI Infinite A 9SD-1005EU voor €1459 i.p.v. €1899 Met de MSI Infinite A desktop kan je elke game aan. Binnenin zitten namelijk een Intel Core i7-9700F processor, Nivdia GeForce RTX 2070 Super-videokaart voor ray-tracing, 16GB RAM-geheugen en maar liefst 1TB opslag zodat je al je games kan bewaren.

Black Friday PC-gaming monitor-deals

Image MSI Optix G241 voor €179,- i.p.v. €249,- (NL) De MSI Optix G241 is een sterke en betaalbare gaming monitor. Er is vrijwel geen sprake van input lag (1ms) en dankzij 144Hz ondersteuning zien beelden er zeer vloeiend uit.

Image MSI Optix G241 voor €179,- i.p.v. €249,- (BE) De MSI Optix G241 is een sterke en betaalbare gaming monitor. Er is vrijwel geen sprake van input lag (1ms) en dankzij 144Hz ondersteuning zien beelden er zeer vloeiend uit.

Image LG 32GK650F Ultragear voor €329 i.p.v. €399 [NL & BE] De LG 32GK650F Ultragear is een gaming monitor voor gamers die op zoek zijn naar een scherm met hoge verversingssnelheid en FreeSync-ondersteuning. Met zijn formaat van 31,5 inch is hij zeker ook groot genoeg en de QHD-resolutie zorgt ervoor dat je alles haarscherp kan zien.

Image ASUS ROG Strix XG32VQR voor €429,- i.p.v. €569,- (NL) Deze 32 inch curved QHD-monitor van Asus ROG is geschikt voor alle games die je je maar kunt bedenken. Niet alleen ziet alles er adembenemend strak en scherp uit, ook lopen beelden vlekkeloos over door de 144Hz ververssnelheid.

Image ASUS ROG Strix XG32VQR voor €429,- i.p.v. €569,- (BE) Deze 32 inch curved QHD-monitor van Asus ROG is geschikt voor alle games die je je maar kunt bedenken. Niet alleen ziet alles er adembenemend strak en scherp uit, ook lopen beelden vlekkeloos over door de 144Hz ververssnelheid.