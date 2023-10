Acer introduceert twee nieuwe Chromebook Plus laptops

Acer heeft vandaag de allereerste Acer Chromebook Plus laptops geïntroduceerd: de Acer Chromebook Plus 515 en de Acer Chromebook Plus 514. Een debuut van Google's Chromebook Plus-initiatief voor Chromebook-prestaties van een heel andere orde en betere hardwaredesigns met geüpgradede schermen en camera's in combinatie met nieuwe productiviteit, creativiteit en multimediacapaciteiten.

De Acer Chromebook Plus 515 en Acer Chromebook Plus 514 beschikken allebei over de hardware- en technologiefuncties die klanten nodig hebben voor productiviteit, entertainment en connectiviteit. Deze nieuwe modellen worden aangestuurd door moderne high-performance processors, high-resolution IPS-beeldschermen en glasheldere 1080p-camera's met smalle zijranden zodat de focus op de levendige beelden blijft liggen.

Acer Chromebook Plus laptops helpen klanten meer te doen

De nieuwe Acer Chromebook Plus 515 en Acer Chromebook Plus 514 bieden gebruikers de geavanceerde capaciteiten om hun productiviteit te maximaliseren en moeiteloos uitdrukking te geven aan hun creativiteit. Met Adobe Photoshop en Adobe Express was het niet eerder zo eenvoudig om op een Chromebook foto's te bewerken en uitmuntende graphics te creëren. Acer Chromebook Plus-gebruikers kunnen tevens Photoshop op internet en Adobe Express Premium krijgen, voor drie maanden en zonder extra kosten. Met Firefly aangestuurde generatieve AI-kenmerken en de nauwkeurigheid van Photoshop in combinatie van de all-in-one Adobe Express-app hebben gebruikers alles wat ze nodig hebben om naar hartenlust beelden en ontwerpen te creëren.

Geïntegreerde bewerkcapaciteiten maken het tevens mogelijk om sneller en gemakkelijker foto's en video's te verbeteren. Bijvoorbeeld: de op AI-gebaseerde Magic Eraser-functie in de geïntegreerde Google Foto's-app verwijdert moeiteloos ongewenste afleidingen en met slechts een paar klikken op filmtools kunnen gebruikers geavanceerde videobewerkingen doen. Als Acer Chromebook Plus-gebruikers geen internetverbinding hebben, kunnen ze nu gebruikmaken van File Sync waardoor Google Docs, Sheets, en Slides altijd beschikbaar zijn via Chromebook Plus Bestandsbeheer, zowel online als offline.

(Image credit: Acer)

Platform vol functionaliteit voor creatie en verbinding

De nieuwe Acer Chromebook Plus laptops hebben het geheugen en de opslag die nodig zijn om gebruikers meer te laten doen en te creëren. Iedere laptop heeft tweekanaals LPDDR5X RAM tussen 8 GB en 16 GB, in combinatie met responsieve, lokale SSD-opslagopties tot 256 GB voor de 14-inch Acer Chromebook Plus en tot 512 GB voor de 15-inch-versie. Daarnaast blijven beide nieuwe modellen verbonden dankzij snelle en betrouwbare Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.1 en beschikken ze over een reeks poorten voor opladen, gegevensoverdracht en uitbreidingen van het scherm, inclusief dubbele USB Type-C-poorten en HDMI.

Beide modellen garanderen uitstekende vergadergesprekken met hun 1080p-webcams met Temporal Noise Reduction (TNR) en Blue Glass Lens. De AI-tools verbeteren helderheid en belichting automatisch, onderdrukken ruis en maken achtergronden onscherp zodat gebruikers er altijd op hun best uitzien en klinken, ongeacht de vergaderapp die wordt gebruikt. Daarnaast is er een fysieke webcamsluiter toegevoegd die kan worden gesloten om de privacy te beschermen tijdens vergaderingen, lessen en gesprekken. Gebruikers kunnen hun microfoon met één klik dempen en de camera uitschakelen voor nog meer gebruiksgemak. De visuals zijn van topkwaliteit en worden aangevuld door twee omhooggerichte speakers met DTS®-audio.

Acer Chromebook Plus 515 met Intel-processors en groot beeldscherm voor optimale productiviteit

De Acer Chromebook Plus 515 is ontwikkeld voor mensen die gebruik willen maken van de nieuwe functies in ChromeOS. Met Intel Core-processors uit de 12e en 13e generatie (tot een Core i7-model) verbeteren de nieuwe Chromebook Plus laptops de werkelijke rekencapaciteit met de prestaties die nodig zijn voor de meer uitdagende taken en efficiënt multitasken, met maximaal 10 uur gebruik van de snel ladende batterij.

Dankzij deze verwerkingskracht kunnen gebruikers meer met de Acer Chromebook Plus op het ruime 15,6-inch Full HD-scherm (resolutie van 1920 x 1080) met IPS-technologie en een brede kijkhoek. De Chromebook is beschikbaar met of zonder een touchscreen en beide modellen kunnen comfortabel worden gebruikt in omstandigheden met helder licht dankzij de antireflectieschermen die scherpe en leesbare tekst evenals levendige, duidelijke video's en foto's weergev

Acer Chromebook Plus 514: draagbare krachtpatser met AMD Ryzen-processors en 14-inch scherm

Tot vier high-performance Zen 2 CPU-cores worden gecombineerd met toonaangevende AMD RDNA™ 2 geïntegreerde graphics waarmee de processor uit de AMD Ryzen™ 5 7520 C-serie in de Acer Chromebook Plus 514 de snelle opstarttijden en responsieve prestaties kan bieden voor moderne productiviteit en samenwerkingsapps die zakelijke Chromebook-gebruikers vereisen.

Het grote 14-inch WUXGA-scherm van de Acer Chromebook Plus 514 heeft een productiviteitsboostende 16:10-beeldverhouding met een opvallende resolutie van 1920 x 1200. Samenwerking en vergadergesprekken verlopen soepel en gemakkelijk met de beeldschermfuncties en antireflectiecoating die beelden en tekst helder houden, alsook IPS-technologie voor brede kijkhoeken. Daarnaast is het beeldscherm beschikbaar met of zonder touchscreenoptie. Ze zijn ideaal voor professionals en studenten die veel onderweg zijn dankzij de compacte behuizing en de lange batterijduur van 12-uur een batterij die snel kan worden opgeladen.

Naadloos apparaatbeheer voor scholen

Beide Acer Chromebook Plus laptops zijn verkrijgbaar met Chrome Education Upgrade voor naadloos apparaatbeheer in scholen. Chrome Education Upgrade helpt beheerders veel apparaten tegelijk te beheren zodat ze voldoen aan de behoeften van docenten en studenten. Opleiders en studenten hebben toegang tot allerlei onderwijs- en samenwerkingstools, zoals Screencast, Adobe Express en File Sync om offlineproductiviteit mogelijk te maken. Met krachtige beheeropties kunnen beheerders productiviteit optimaliseren, apparaatgebruik stroomlijnen en eenvoudig beveiligingsinstellingen toepassen zodat zowel de studenten als de school veilig blijven van bedreigingen. Beheerders kunnen tevens gebruikmaken van de functionele eigenschappen van Chrome Education Upgrade zoals zero-touch enrollment en 24/7 Google-ondersteuning.

De Acer Chromebook plus 515 (CB515-2H T) is vanaf oktober verkrijgbaar in de Benelux vanaf EUR 499, adviesprijs inclusief BTW. De Acer Chromebook plus 514 (CB514-3H T) is vanaf oktober verkrijgbaar in de Benelux vanaf EUR 479, adviesprijs inclusief BTW.