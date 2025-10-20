Het einde van Windows 10 lijkt goed uit te pakken voor Linux-distro's

Sommige van de beste Linux-distro's maken natuurlijk maar al te graag gebruik van het einde van de ondersteuning voor Windows 10 om meer gebruikers te werven. We hebben al verschillende initiatieven en projecten hiervoor voorbij zien komen. Eén van de Linux-distro's die het vooral goed lijkt te doen na deze end-of-life-situatie van Microsofts besturingssysteem is Zorin OS.

Neowin laat weten dat de laatste versie van Zorin OS op dezelfde dag werd gelanceerd dat de Windows 10-ondersteuning officieel werd stopgezet (voor mensen die zich niet hebben aangemeld voor 'Extended Security Updates' voor een jaar. Op 14 oktober werd Zorin OS dus (aan Windows 10-gebruikers) gepitcht als een "modern alternatief dat je computer weer als gloednieuw laat voelen".

Zorin OS 18 just reached 100,000 downloads in a little over 2 days 🎉️Over 72% of these downloads came from Windows, reflecting our mission to provide a better alternative to the incumbent operating systems from Big Tech.Thank you for making this our biggest launch ever! pic.twitter.com/6U4h3EQ3dqOctober 16, 2025

De ontwikkelaar van de Linux-distro liet via X weten dat Zorin OS 18 in slechts twee dagen 100.000 keer gedownload is. Bijna driekwart van deze downloads (72%) waren afkomstig van Windows-pc's en dat lijkt dus te wijzen op veel Windows 10-gebruikers die de overstap naar Linux willen maken.

Zorin Group postte ook over een stad in Frankrijk (Échirolles), waarin sommige Windows 10-pc's in het stadhuis zijn geüpdatet met gratis, open-source software, waaronder dus ook Zorin OS.

Het gevecht tegen "Big Tech"

(Image credit: Zorin Group)

Zorin Group ziet dit als een winst voor alternatieve desktopplatformen in de strijd tegen de "bestaande besturingssystemen van Big Tech", oftewel Windows in dit geval. Als je echter naar die overstap naar Linux in Frankrijk kijkt, gaat het nog steeds maar om 10% van de pc's in het stadhuis die op Zorin OS (of andere Linux-distro's) draaien. Het is ook meer zo dat mensen van Microsofts Office-apps af proberen te stappen (naar bijvoorbeeld LibreOffice) dan dat ze over willen stappen van Windows.

Hoe dan ook, het einde van Windows 10 lijkt sommige mensen en organisaties wel te overtuigen dat Linux als alternatief zeker het overwegen waard is. Een boost van ongeveer 70.000 Windows 10-gebruikers in een paar dagen tijd is ook zeker indrukwekkend om te zien bij zo'n relatief kleine speler op de markt van desktopbesturingssystemen als Zorin.

Zorin OS is overigens een van de betere Linux-distro's voor mensen die willen overstappen van Microsofts besturingssysteem. Het lijkt qua design namelijk erg op Windows 11, wat je ook kan lezen in onze hands-on Zorin 17 review. Er zijn echter talloze Linux-distro's om uit te kiezen en er zijn er ook wel meer die voor een Windows-achtig design hebben gekozen.

Het overstappen naar Linux kan zeker een interessante optie zijn voor Windows 10-gebruikers die de overstap naar Windows 11 niet kunnen maken. Je zal mogelijk echter wel met de nodige compromissen te maken krijgen. Zo kan je problemen ondervinden met drivers voor je hardware of juist problemen rondom softwarecompatibiliteit. Daarnaast verloopt gamen op Linux-pc's soms ook niet echt vlekkeloos. Veel online games werken bijvoorbeeld helemaal niet vanwege een gebrek aan Linux-ondersteuning bij hun anti-cheat-systemen.

Natuurlijk is het ook het vermelden waard dat je Windows 10 nog niet meteen hoeft te verlaten. Je kan je nog steeds aanmelden voor een jaar langer gratis veiligheidsupdates. Deze optie is te vinden via Windows Update). Als je dit doet, ben je natuurlijk wel een keuze aan het uitstellen die uiteindelijk (na een jaartje) toch wel gemaakt moet worden, maar het geeft je wel even wat tijd om hier beter over na te denken.