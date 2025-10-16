Zit je nog vast op Windows 10? 'Tiny11 25H2' kan mogelijk een oplossing zijn

Voor mensen die nog steeds niet goed weten wat ze moeten doen nadat de officiële ondersteuning voor Windows 10 sinds een paar dagen geleden is gestopt (ook al hebben we in Europa nog een gratis mogelijkheid voor uitstel gekregen), is er een interessant nieuw alternatief. De release van 'Tiny11 25H2' betekent dat deze Windows-gebruikers toch nog een soort upgrade naar Windows 11 kunnen krijgen.

Misschien heb je nog nooit gehoord van Tiny11. Dit is een lichtgewicht versie van Windows 11 die nu al een tijdje bestaat. De variant is lichtgewicht omdat er hier en daar wat "overtollig vet" is weggehaald.

De meest recente versie van Tiny11 is gebaseerd op de nieuwste versie van Windows 11, namelijk de 25H2-update, zoals de ontwikkelaar ook op X aankondigde.

Well, today is the D-day. Windows 10 support has ended. But on the other side, tiny11 25H2 is here! Give your old PC a taste of the latest features, while keeping a lean and lightweight experience. https://t.co/LKCkYvAWth pic.twitter.com/bY7Tv13Z6fOctober 14, 2025

Tiny11 biedt je een erg gestroomlijnde installatie van Windows 11, maar dat betekent ook dat veel van de standaard features niet aanwezig zijn. Dit moet ervoor zorgen dat het besturingssysteem prima draait op oudere pc's die officieel niet voldoen aan de verhoogde vereisten van Microsofts nieuwste besturingssysteem.

De ontwikkelaar geeft ook aan: "[Tiny11] vereist geen Microsoft-account en het omzeilt de systeemvereisten, dat betekent dat je het kan installeren op elke pc die Windows 10 ondersteunt."

Er is dus nog een extra voordeel: je kan een lokaal account gebruiken voor Tiny11 25H2. Microsoft probeert dat zelf juist steeds lastiger te maken bij de officiële versie van Windows. Het is al geen mogelijkheid meer bij de standaard Windows 11-installatie. Er zijn nog wel wat opties om deze restrictie te omzeilen, maar daar probeert Microsoft ook een stokje voor te steken.

(Image credit: NTDEV)

Een extra uitweg

De release en promotie van deze nieuwe versie van Tiny11 is natuurlijk erg slim getimed, gezien de 'end-of-life'-situatie van Windows 10. Daarnaast kijken mensen die al een fan waren van deze lichtgewicht versie van Windows 11 natuurlijk al langer uit naar ondersteuning voor 25H2 (sinds Microsoft zijn eigen 25H2-update uitbracht). Het is echter slim dat de ontwikkelaar van Tiny11 de update heeft uitgesteld tot dezelfde dag dat Windows 10 zijn ondersteuning verloor.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Dat gezegd hebbende, versie 25H2 voegt niet echt heel veel toe vergeleken met 24H2, dus op dat vlak was de update ook niet heel spannend voor bestaande gebruikers. De versie is in principe hetzelfde als 24H2, maar met hier en daar wat handige kleine verbeteringen. Toch is het natuurlijk altijd fijn om de laatste versie te hebben (zolang deze niet vol met bugs zit).

Het voelt misschien wel een beetje vreemd om een Windows-versie via een externe partij te installeren en dat is ook begrijpelijk. Je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn met dit soort dingen. Tiny11, en daarvoor Tiny10, bestaat al wel vrij lang, maar toch snappen we wat gezond wantrouwen in onofficiële software. Het is ook niet alsof een 'long con' (oplichting die pas na lange tijd echt plaatsvindt, na eerst vertrouwen te hebben gewonnen) niet bestaat in de wereld van software. Daarnaast bestaat er natuurlijk altijd een mogelijkheid dat de software gecompromitteerd wordt en dat het niet eens de schuld van de ontwikkelaar is.

Deze ontwikkelaar geeft dit zelf ook toe en laat je daarnaast ook je eigen ISO samenstellen voor een aangepaste versie van Windows 11 via de Tiny11 Builder. Op die manier krijg je meer controle over welke features er wel en niet in jouw Windows 11-installatie moeten zitten. Dit is wel een aanpak die meer bedoeld is voor mensen met wat meer technische kennis en niet echt voor beginners.