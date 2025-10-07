Let op: Microsoft wil volledig af van lokale Windows-accounts

Als je liefst Windows 11 installeert zonder het te koppelen aan een Microsoft-account, heb je binnenkort pech. Microsoft is bezig met het dichten van de mazen in het net die het gebruik van een lokaal account nog mogelijk maken.

Windows Central meldt dat Microsoft in de blogpost voor preview build 26220.6772 van Windows 11 laat weten dat het manieren voor het aanmaken van een lokaal account in de Windows Setup verwijdert.

Een lokaal account is gewoon een gebruikersaccount dat alleen op de pc staat en niet online is gekoppeld aan een Microsoft-account. Sommige mensen willen zich niet aanmelden voor een Microsoft-account en geven daarom de voorkeur aan een lokale installatie.

De installatie van Windows 11 dwingt je al om een Microsoft-account te gebruiken, maar er zijn enkele slimme trucs waarmee je deze vereiste kunt omzeilen. Het doel van Microsoft is duidelijk: deze workarounds verwijderen. Microsoft waarschuwt verder dat deze trucjes ertoe kunnen leiden dat belangrijke onderdelen van het installatieproces van Windows 11 per ongeluk worden overgeslagen.

Microsoft zegt het volgende: “Hoewel deze mechanismen vaak werden gebruikt om de installatie van een Microsoft-account te omzeilen, slaan ze ook onbedoeld cruciale installatieschermen over, waardoor gebruikers mogelijk OOBE [out of box experience, oftewel de eerste installatie] verlaten met een apparaat dat niet volledig is geconfigureerd. Gebruikers moeten OOBE voltooien met internet en een Microsoft-account om ervoor te zorgen dat het apparaat correct is geïnstalleerd.”

Microsoft maakt zichzelf niet populair

Deze wijziging is nog niet doorgevoerd en wordt momenteel alleen getest in een preview build. Het is echter zeer waarschijnlijk dat dat wel gebeurt, aangezien Microsoft hiervoor reeds andere maatregelen heeft getroffen tegen lokale accounts.

Microsoft is erop gebrand alle workarounds voor het gebruik van een lokaal account met Windows 11 te verwijderen. Zogezegd om te voorkomen dat gebruikers per ongeluk “cruciale installatieschermen overslaan” en dan een pc hebben die niet “volledig geconfigureerd is”.

We weten niet precies wat Microsoft daarmee bedoelt. Mogelijk verwijst het naar apparaten die geen actieve internetverbinding hebben na de installatie. Dat werd in het verleden al gesuggereerd in gelijkaardige blogposts.

Er kunnen ten slotte in de toekomst nog andere workarounds worden ontdekt. Zoals Windows Central aangeeft, kan je sleutelen aan een Windows 11 ISO om een lokale installatie te krijgen, maar dit is vrij technisch. We verwachten echter niet dat er plots een nieuwe eenvoudige workaround opduikt gezien de aanhoudende maatregelen van Microsoft.