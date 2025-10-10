Is het nog veilig om Windows 10 te gebruiken?

Windows 10 staat op het punt om een van die afgeschreven besturingssystemen te worden. Op 14 oktober 2025 wordt de laatste beveiligingsupdate voor Windows 10 uitgerold. Daarna stopt Microsoft met het leveren van updates, tenzij je gebruikmaakt van het uitgebreide ondersteuningsprogramma (waar we zo op terugkomen).

Er zijn nog steeds heel wat mensen die Windows 10 gebruiken, en nu de deadline dichterbij komt, rijzen er heel wat vragen. Hoe veilig is het eigenlijk om Windows 10 te blijven gebruiken nadat de ondersteuning stopt? Je hebt vast gehoord dat dat riskant is, maar is het écht zo erg om bij een niet ondersteund besturingssysteem te blijven? En hoe zit het dan met dat uitgebreide ondersteuningsprogramma?

In dit artikel krijg je een antwoord op deze en andere prangende vragen over het einde van de levensduur van Windows 10, en we leggen je uit hoe veilig het systeem blijft.

Is het veilig om Windows 10 gewoon te blijven gebruiken na 14 oktober, wanneer de ondersteuning stopt en Microsoft geen updates meer levert? Nee, gebruik Windows 10 niet zonder updates, en eigenlijk geldt dat voor elk besturingssysteem waarvan de ondersteuning is beëindigd. Zonder beveiligingsupdates loop je simpelweg te veel risico dat je systeem wordt gehackt of anderszins gecompromitteerd. Een besturingssysteem is enorm omvangrijk en complex. Na verloop van tijd worden er onvermijdelijk kwetsbaarheden in de code ontdekt. Normaal gesproken lost Microsoft die beveiligingslekken op via maandelijkse updates. Zonder die updates worden de problemen echter niet meer verholpen en blijven ze als openstaande gaten in je besturingssysteem aanwezig.

Hoe erg zijn de risico's echt? Het klopt dat veel mensen een besturingssysteem blijven gebruiken nadat de beveiligingsupdates zijn stopgezet. Dat gebeurde ook met Windows 7, en het zal opnieuw gebeuren met Windows 10. Windows 7 zakte pas drie jaar na het einde van de ondersteuning onder de 10% marktaandeel, en bij Windows 10 zal de situatie waarschijnlijk nog hardnekkiger zijn. En eerlijk is eerlijk: direct na het aflopen van de deadline loop je nog niet meteen groot gevaar. Je ontvangt immers nog een laatste beveiligingsupdate op 14 oktober, die je systeem nog even beschermt tot ongeveer november, wanneer de eerste ontbrekende update zich aandient. Zelfs in de maand daarna zal er waarschijnlijk weinig gebeuren op het vlak van nieuwe kwetsbaarheden. Maar het sleutelwoord hier is waarschijnlijk. In de eerste weken na het einde van de ondersteuning zijn er mogelijk nog maar weinig lekken om te misbruiken, maar na verloop van tijd zullen die zich opstapelen. Hoe langer je Windows 10 zonder bescherming gebruikt, hoe groter het risico wordt. Zodra beveiligingslekken bekend raken en ongerepareerd blijven, zullen steeds meer hackers proberen om die zwakke plekken uit te buiten. Het is het risico simpelweg niet waard en het is ronduit onverstandig om Windows 10 nog lang zonder updates te blijven gebruiken.

Hoeveel bescherming biedt oplettend internetgebruik als Windows 10 geen updates meer krijgt? Eerlijk is eerlijk: als je een van de beste antivirusprogramma’s gebruikt en heel voorzichtig bent online, kun je jezelf behoorlijk goed beschermen zelfs zonder beveiligingsupdates van Microsoft. Maar dan moet je écht voorzichtig zijn, en in de praktijk betekent dat dat je bijna geen enkele link meer kunt aanklikken. En laten we eerlijk zijn: wie heeft zóveel zelfbeheersing? Niet veel mensen. In de praktijk zul je af en toe toch een fout maken, en daarmee breng je jezelf in gevaar. Zelfs als je extreem voorzichtig bent, kun je alsnog getroffen worden door malware, bijvoorbeeld via een louche website of een advertentie met schadelijke code. Zulke dingen gebeuren vaak zonder dat je er iets aan kunt doen. Tenzij je van plan bent je Windows 10-pc volledig offline te houden, blijft er altijd een risico. Dat risico wordt groter zonder beveiligingsupdates. Daarom is het echt onverstandig om te denken dat je wel veilig bent zonder maandelijkse updates. Mocht je systeem alsnog getroffen worden door malware, dan ben je verder van huis. Het is het risico gewoon niet waard. Als je dus van plan bent Windows 10 te blijven gebruiken na 14 oktober 2025, zorg er dan voor dat je updates blijft ontvangen. En vergeet niet: er is nog steeds een mogelijkheid om een extra jaar gratis ondersteuning te krijgen (met een kleine kanttekening). Het zou zonde zijn om die kans te laten liggen.

(Image credit: Microsoft)

Wat moet je doen voor 1 jaar lang gratis updates? Wil je nog even bij Windows 10 blijven hangen? Goed nieuws voor wie in Europa woont: dankzij druk van consumentenorganisaties blijven er tot oktober 2026 gratis beveiligingsupdates beschikbaar. Voorwaarde is wel dat je een Microsoft-account hebt, maar verder hoef je niets bijzonders te doen. Daarmee is een groot pijnpunt weggenomen, want oorspronkelijk wilde Microsoft gebruikers laten betalen of verplichten om bepaalde diensten, zoals OneDrive of Bing Rewards, te gebruiken om in aanmerking te komen voor verlengde ondersteuning. Buiten de Europese Economische Ruimte ligt het verhaal wat ingewikkelder. Daar moeten gebruikers door een aantal extra hoepels springen om toegang te krijgen tot diezelfde updates. Zo vraagt Microsoft in sommige gevallen dat je je pc-instellingen synchroniseert via de Windows Backup-app. Dat betekent niet dat je persoonlijke bestanden worden geüpload, maar wel dat je voorkeuren en instellingen tijdelijk worden opgeslagen in de cloud. Het is dus geen enorme inbreuk op je privacy, maar het voelt wel als een vreemde omweg voor iets dat in Europa gewoon automatisch geregeld wordt.

Is dat gratis jaar Windows 10-updates niet gewoon uitstel van het onvermijdelijke? Dat extra jaar aan gratis Windows 10-updates is uiteindelijk slechts uitstel van executie. Miljoenen goed werkende pc’s voldoen niet aan de eisen van Windows 11, vaak alleen door het ontbreken van een TPM 2.0-chip. Voor die apparaten betekent eind 2026 een definitieve stop: daarna zijn ze officieel onveilig, tenzij je overstapt naar een ander besturingssysteem of nieuwe hardware aanschaft. In Europa blijven updates tot oktober 2026 gratis, maar buiten de EU moeten gebruikers extra stappen zetten. Wie bij Windows wil blijven, kan upgraden naar Windows 11 via een nieuwe laptop of desktop, of door onderdelen te vervangen. Dat is de eenvoudigste maar ook duurste optie, al bestaan er Windows 11-apparaten in vrijwel elke prijsklasse. Liever je oude pc behouden? Dan zijn er alternatieven. Linux is gratis, veilig en verrassend gebruiksvriendelijk, met distributies als Linux Mint, Ubuntu en Zorin OS die zelfs sterk op Windows lijken. ChromeOS is een ander interessant alternatief: een licht, snel en cloudgericht besturingssysteem van Google dat je ook op oudere pc’s kunt installeren, zonder nieuwe hardware te kopen. Het is ideaal voor wie vooral online werkt of een tweede leven wil geven aan een verouderde laptop. Je levert wel wat flexibiliteit in, maar in ruil daarvoor krijg je stabiliteit, snelheid en gemoedsrust. Gebruik dit extra jaar dus verstandig: na 2026 stopt de gratis beveiliging voorgoed.

(Image credit: Capcom)

Zijn er nog andere risico’s waar je rekening mee moet houden nu de ondersteuning voor Windows 10 stopt? Naast het besturingssysteem zelf heeft het einde van de ondersteuning voor Windows 10 ook gevolgen voor de software die ervoor is ontwikkeld. Na verloop van tijd zullen ontwikkelaars hun updates niet langer testen op Windows 10, waardoor sommige programma’s mogelijk niet meer goed werken. Toch zal dat niet meteen gebeuren: omdat veel mensen voorlopig nog op Windows 10 blijven, zullen de meeste grote softwarepakketten nog een tijd ondersteuning bieden. Zo bleef Google Chrome bijvoorbeeld nog drie jaar compatibel met Windows 7 nadat het officieel was stopgezet. Je kunt dus op termijn tegen programma’s aanlopen die niet meer worden ondersteund, al hoef je je daar voorlopig geen grote zorgen over te maken, zolang de grote spelers (zoals Chrome) Windows 10 blijven ondersteunen. Games vormen echter een ander verhaal. Sommige uitgevers, zoals Capcom (met Monster Hunter) en Square Enix (met Final Fantasy 14), hebben al aangekondigd dat ze geen ondersteuning meer bieden voor het oudere besturingssysteem van Microsoft. Dat is geen veiligheidsrisico, maar wél vervelend voor gamers die op Windows 10 blijven hangen, want toekomstige updates worden alleen nog getest op Windows 11. Waarschijnlijk zullen meer uitgevers dit voorbeeld volgen.