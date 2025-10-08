Windows 11 vs Windows 10: wat zijn de grootste veranderingen?

Na 10 jaar komt er een einde aan Windows 10. Voor de mensen die nog steeds Windows 10 gebruiken, is de meest voor de hand liggende stap om te upgraden naar Windows 11. Dat is niet zo vanzelfsprekend, want door de hogere vereisten van Microsoft kan niet elke pc met Windows 10 updaten naar Windows 11.

Hoewel je nog een jaar beveiligingsupdates kan krijgen voor Windows 10 (tot en met oktober 2026), is het liedje daarna definitief uitgezongen. Microsoft zal vanaf dan geen enkele update meer maken en dat brengt beveiligingsrisico's met zich mee. Als je kan updaten maar nog twijfelt of je dat ook echt moet doen, ben je hier aan het juiste adres. Ik overloop hier enkele van mijn favoriete functies in Windows 11 die er nog niet waren in Windows 10.

Vensters vastklikken

(Image credit: Future / Microsoft)

Mijn favoriete functie in Windows 11 heet "Snap Assist" en is ontzettend handig als je vaak meerdere vensters naast elkaar gebruikt. Waar je in Windows 10 handmatig een venster op de juiste plaats moest slepen en het formaat moest aanpassen, helpt Windows 11 je een handje.

Als je een venster naar de bovenkant van je scherm sleept, zie je dat Windows 11 enkele opties geeft voor de plaatsing. Op basis van je gebruik en andere actieve programma's zal het zelfs suggesties geven voor het programma dat ernaast moet komen te staan. Zo weet Windows 11 dat ik vaak Word aan de ene kant gebruik met ernaast Firefox. Als ik Word naar boven sleep en Firefox geopend is, krijg ik automatisch de suggestie om ze naast elkaar te zetten.

Je kan met Snap Assist tot vier vensters naast elkaar openen en het werkt op elke monitor. Als je een laptop gebruikt en daarop twee externe monitoren aansluit, zal Snap Assist ook werken op die twee monitoren.

Tabbladen in Verkenner

Mijn tweede favoriete functie in Windows 11 zit in de Verkenner. Ik ben vast niet de enige die vroeger soms vijf verschillende Verkenners naast elkaar opende en na een tijdje door de bomen het bos niet meer zag. Klinkt dit bekend? Dan heb ik goed nieuws, want in Windows 11 heeft Verkenner tabbladen!

De tabbladen in Verkenner werken precies hetzelfde als de tabbladen in je internetbrowser. In de balk bovenaan zal je naast de geselecteerde map een plus-icoon zien. Klik hierop om een nieuw tabblad te openen. Dit is standaard het homescherm van Verkenner waar je onder andere je mappen in de Snelle Toegang, recente bestanden en Favorieten kan zien. Bovenaan elk tabblad staat ook duidelijk welke map het is, zodat je steeds het overzicht kan behouden.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Dit zijn de beste laptops (met Windows 11)

Copilot

(Image credit: Future / Microsoft)

Als je het nieuws hebt gevolgd, weet je dat alles tegenwoordig in het teken staat van AI-assistenten. Ook Windows 11 heeft een ingebouwde AI-assistent en die heet Copilot. Hoewel er zogenaamde "Copilot+ PC's" zijn met extra AI-functies, heeft elke pc met Windows 11 toegang tot de basisversie van Copilot. De toegang is bovendien helemaal gratis.

Copilot kan enorm veel. Het belangrijkste is dat hij vragen in natuurlijke taal kan beantwoorden en daarom goed van pas komt als je niet precies weet hoe je een probleem moet omschrijven. Zo kan je bijvoorbeeld vragen hoe die ene functie heet waarmee je vensters kan vastzetten op een bepaalde positie in Windows 11. Copilot zal weten wat je hiermee bedoelt en zeggen dat je het hebt over Snap Assist.

Als je een bepaalde instelling niet vindt, kan Copilot ook helpen. Zo vroeg ik hoe ik Bluetooth moest uitzetten en kreeg ik een stappenplan te zien. Wat Copilot niet kan, is zelf instellingen aanpassen. Je kan bijvoorbeeld niet vragen om Bluetooth uit te zetten en verwachten dat Copilot dat doet. Hij zal je een stappenplan geven en nooit de actie zelf uitvoeren.

Een andere nuttig functie van Copilot is een soort ingebouwde zoekfunctie. Als je een bepaald bestand maar niet kan vinden, kan je aan Copilot vragen waar het precies staat. De eerste keer dat je Copilot vraagt een bestand te zoeken, moet je hem toestemming verlenen om je bestanden te mogen inzien. Je kan permanent toestemming verlenen of alleen voor deze zoekopdracht. Zo ben je er zeker van dat Copilot niet zonder jouw toestemming je bestanden kan zien.

Meer opties voor schermopnames

Als je een screenshot wilde maken in Windows 10, had je niet erg veel opties. Dan heb ik het nog niet eens over video's, want daarvoor had je een extra programma nodig. Het Knipprogramma in Windows 11 is daarentegen veel uitgebreider en blijft toch gebruiksvriendelijk.

Windows 11 geeft je verschillende opties voor een schermopname. Je kan nog steeds gewoon een screenshot nemen van je hele scherm door op de printscreen-knop te drukken. Daarnaast kan je specifiek met één klik een screenshot van je actieve venster maken of eerst zelf een specifiek gebied aanduiden.

Naast het foto-icoon in het Knipprogramma staat nog een video-icoon waarmee je een video van je scherm kan maken. Alles wat je moet doen, is aanduiden welk deel van je scherm je wil opnemen en op de opname-knop drukken. Je kan zelfs de microfoon aanzetten en zelf audio inspreken terwijl je je scherm opneemt.