Miljoenen gebruikers zeggen Windows 10 te blijven gebruiken na 'end of life', ondanks de risico's

Nu het einde Windows 10 'end of life' steeds dichterbij komt, en er in sommige landen ook geen (gratis) uitstel mogelijk is, heeft een nieuw onderzoek in het Verenigd Koninkrijk gekeken naar hoeveel mensen er ook echt van plan zijn om te upgraden naar Windows 11 en het ziet er niet goed uit voor Microsoft.

Het onderzoek van Which? toonde aan dat een kwart van de mensen die momenteel nog Windows 10 gebruiken, van plan zijn om het verouderde besturingssysteem te blijven gebruiken nadat de ondersteuning wordt stopgezet.

In het VK zou het in totaal om 21 miljoen mensen gaan die nog een Windows 10-apparaat gebruiken en het onderzoek suggereert dus dat 5,4 miljoen van die mensen hun Windows 10-apparaten ook na 14 oktober 2025 zullen blijven gebruiken, met alle risico's van dien.

Ondersteuning stopt nog niet meteen

Om precies te zijn is 26% van de Windows 10-gebruikers in het VK dus van plan om het besturingssysteem te blijven gebruiken. Daarnaast is 39% van deze gebruikers van plan om het besturingssysteem van hun huidige apparaten te updaten en 14% om ook echt hun apparaten te upgraden om ondersteuning voor Windows 11 te krijgen. 6% zegt over te willen stappen naar een ander besturingssysteem door deze hele situatie.

Which? benadrukt wel nog dat Microsoft nog een jaar gratis 'Windows 10 Extended Security Updates' (ESU) zal bieden aan gebruikers in het VK en in Europa (of specifieker in de Europese Economische Ruimte). Dat is goed nieuws voor ons, maar Microsoft kreeg wel veel kritiek vanwege het feit dat het deze verlenging niet in andere regio's aanbiedt (zoals bijvoorbeeld in de VS).

Hoe dan ook, je krijgt niet automatisch een jaar langer ESU. Hiervoor moet je naar Windows Update navigeren en je met je Microsoft-account inschrijven voor de extra updates. Een alternatief voor in andere regio's is een back-up maken van al je Windows-instellingen in OneDrive, maar dat hoeft hier dus niet per se.

Redacteur Lisa Barber van Which? zei hierover kort maar krachtig: "Als je niets doet, wordt je kwetsbaarder voor hackers en scams."

Dit verslag ging ook nog in op het idee dat retailers (in dit geval in het VK) consumenten moeten helpen om op een veilige en verantwoorde manier afscheid te nemen van hun oude apparaten wanneer ze upgraden. Dit natuurlijk om zoveel mogelijk e-waste te voorkomen.

Met uitsluiting van een korte periode in augustus, is het marktaandeel van Windows 10 langzamerhand natuurlijk al steeds meer afgenomen sinds de lancering van Windows 11. Het was echter pas in juli 2025 dat Windows 11 een groter marktaandeel kreeg dan het voorgaande besturingssysteem (via Statcounter).