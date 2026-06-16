Philips Hue onthult nieuwe Play-vloerlampen, kaarslampen en schakelaars
Licht aan!
Philips Hue breidt vandaag zijn aanbod uit met slimme lichtschakelaars waarmee je "domme" lampen aan je Hue-systeem kunt toevoegen. Er zijn drie versies: de Hue Bedrade Schakelaar, Bedrade Dimmerknop en Bedrade Wandschakelaarmodule. Vervang gewoon de originele lichtschakelaars door deze en je kunt die lampen vervolgens bedienen met de Hue-app of spraakassistenten. Het grote voordeel hiervan is dat je domme lampen nu kunnen worden opgenomen in je Hue-groepen, scènes en automatiseringen.
Zorg er wel voor dat je de juiste schakelaar kiest voor het soort verlichting dat je hebt: sommige oudere inbouwspots zijn bijvoorbeeld niet geschikt om te dimmen en kunnen gaan flikkeren als ze niet genoeg stroom krijgen. Koop daarom niet zomaar de dimmer.
Meer Play-lampen
Naast de slimme schakelaars zijn er drie nieuwe modellen van de Play-lampen: de Hue Play-tafellamp, de kleine Hue Play-vloerlamp en een grotere Hue Play-vloerlamp. Het unieke aan deze lampen is dat ze kunnen worden gekoppeld aan de Hue Play HDMI Sync Box of de Hue Sync-apps voor tv en pc om je verlichting te synchroniseren met wat er op het scherm gebeurt.
Tot slot zijn er nieuwe versies van de Hue-kaarslampen. De nieuwe versie is 40% energiezuiniger en net als voorheen zijn ze ontworpen voor decoratieve verlichting. De 2026-versie biedt daglicht met een volledig spectrum dat natuurlijk daglicht nauwkeurig nabootst en kan worden omgezet in warme of heldere tinten, afhankelijk van het tijdstip van de dag, je voorkeuren en Hue-routines.
De nieuwe wandschakelaars zijn vanaf juni 2026 verkrijgbaar. Zoals altijd bij Hue zijn er meerdere bundels voor de lampen en wordt de prijs per lamp lager naarmate je er meer koopt. De prijzen voor de nieuwe lampen en schakelaars zijn:
- Kaarslampen
- White 1-pack 21,99 euro - 2-pack 34,99 euro
- White Ambiance 1-pack 34,99 euro - 2-pack 49,99 euro - 3-pack 69,99 euro
- White & Colour Ambiance 1-pack 64,99 euro - 2-pack 109,99 euro - 3-pack 159,99 euro
- Schakelaars
- Philips Hue bedrade aan/uit schakelaar 1-pack 49,99 euro - 2-pack 54,99 euro
- Philips Hue bedrade dimmerknop 59,99 euro
- Philips Hue bedrade wandschakelaarsmodule 1-pack 44,99 euro - 2-pack 79,99 euro
- Play-lampen
- Hue Play tafellamp 79,99 euro
- Hue Play Vloerlamp (klein) 139,99 euro
- Hue Play Vloerlamp (groot) 149,99 euro
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Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch 2, al dan niet met een glas rosé erbij.