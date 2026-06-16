Philips Hue onthult nieuwe Play-vloerlampen, kaarslampen en schakelaars

Philips Hue breidt vandaag zijn aanbod uit met slimme lichtschakelaars waarmee je "domme" lampen aan je Hue-systeem kunt toevoegen. Er zijn drie versies: de Hue Bedrade Schakelaar, Bedrade Dimmerknop en Bedrade Wandschakelaarmodule. Vervang gewoon de originele lichtschakelaars door deze en je kunt die lampen vervolgens bedienen met de Hue-app of spraakassistenten. Het grote voordeel hiervan is dat je domme lampen nu kunnen worden opgenomen in je Hue-groepen, scènes en automatiseringen.

(Image credit: Signify UK)

Zorg er wel voor dat je de juiste schakelaar kiest voor het soort verlichting dat je hebt: sommige oudere inbouwspots zijn bijvoorbeeld niet geschikt om te dimmen en kunnen gaan flikkeren als ze niet genoeg stroom krijgen. Koop daarom niet zomaar de dimmer.

YouTube Watch On

Meer Play-lampen

Naast de slimme schakelaars zijn er drie nieuwe modellen van de Play-lampen: de Hue Play-tafellamp, de kleine Hue Play-vloerlamp en een grotere Hue Play-vloerlamp. Het unieke aan deze lampen is dat ze kunnen worden gekoppeld aan de Hue Play HDMI Sync Box of de Hue Sync-apps voor tv en pc om je verlichting te synchroniseren met wat er op het scherm gebeurt.

Latest Videos From Watch full video here:

Tot slot zijn er nieuwe versies van de Hue-kaarslampen. De nieuwe versie is 40% energiezuiniger en net als voorheen zijn ze ontworpen voor decoratieve verlichting. De 2026-versie biedt daglicht met een volledig spectrum dat natuurlijk daglicht nauwkeurig nabootst en kan worden omgezet in warme of heldere tinten, afhankelijk van het tijdstip van de dag, je voorkeuren en Hue-routines.

De nieuwe wandschakelaars zijn vanaf juni 2026 verkrijgbaar. Zoals altijd bij Hue zijn er meerdere bundels voor de lampen en wordt de prijs per lamp lager naarmate je er meer koopt. De prijzen voor de nieuwe lampen en schakelaars zijn:

Kaarslampen White 1-pack 21,99 euro - 2-pack 34,99 euro White Ambiance 1-pack 34,99 euro - 2-pack 49,99 euro - 3-pack 69,99 euro White & Colour Ambiance 1-pack 64,99 euro - 2-pack 109,99 euro - 3-pack 159,99 euro

Schakelaars Philips Hue bedrade aan/uit schakelaar 1-pack 49,99 euro - 2-pack 54,99 euro Philips Hue bedrade dimmerknop 59,99 euro Philips Hue bedrade wandschakelaarsmodule 1-pack 44,99 euro - 2-pack 79,99 euro

Play-lampen Hue Play tafellamp 79,99 euro Hue Play Vloerlamp (klein) 139,99 euro Hue Play Vloerlamp (groot) 149,99 euro

