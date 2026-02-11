IKEA-manager over hun nieuwe slimme sensor van 10 euro: "Het is mijn onverwachte favoriet"

IKEA staat misschien bekend om zijn meubels, maar onlangs heeft het bedrijf een interessante reeks slimme gadgets gelanceerd. We spraken met David Granath, Range Manager voor verlichting en huishoudelijke elektronica bij IKEA, over de nieuwe producten en hij onthulde zijn onverwachte favoriet: de Timmerflotte-temperatuursensor.

“Ik vind het een geweldig voorbeeld van wat we willen bieden: een eenvoudig, nuttig product voor een prijs die voor de meesten betaalbaar is”, zegt hij. De Timmerflotte is al te koop en kost 9,99 euro in Nederland (of 5,99 euro in België). Zoals David opmerkt, is dat een prijs die zo laag is dat je in elke ruimte een sensor kan installeren.

Het scherm staat standaard uit (Image credit: Future)

Het mooie aan dit product (afgezien van de prijs) is dat het gebruiksvriendelijk is. Er is bijna geen technische kennis nodig om het in te stellen en nog minder om het te gebruiken. “We hebben ervoor gekozen om een eenvoudig display aan het product toe te voegen, wat voor mij essentieel is”, legt David uit. “Daardoor hoef je niet te begrijpen hoe het verbinding maakt. Het werkt gewoon direct uit de doos.”

Net als de andere nieuwe toevoegingen is het compatibel met de universele Matter-standaard, wat betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken dat het niet goed samenwerkt met je bestaande smart home-ecosysteem, als je dat hebt.

Druk één keer op de sensor om de temperatuur te zien (Image credit: Future)

Dankzij het scherm hoef je de app niet te gebruiken om nuttige informatie te verkrijgen, hoewel die natuurlijk wel beschikbaar is als je je verder wilt verdiepen. “Je hebt direct toegang tot de temperatuur en luchtvochtigheid”, vervolgt David. “En wanneer dat nodig is, kan je de app gebruiken voor automatiseringen of om waarden te bekijken wanneer je niet thuis bent.”

Hands-on

We hebben er thuis een om uit te proberen en de installatie is echt heel eenvoudig. Onder de klep zit een kleine schakelaar voor Celsius/Fahrenheit, zodat je zelf kunt kiezen welke je wilt zonder dat je daarvoor de app hoeft te gebruiken.

Standaard is het scherm uitgeschakeld. Druk één keer op de bovenkant van de sensor en de huidige temperatuur wordt weergegeven, gevolgd door de luchtvochtigheid, waarna het scherm weer uitgaat. De cijfers worden weergegeven door lichtjes die een beetje verspreid zijn, wat het geheel een vriendelijke, lowtech uitstraling geeft. We vinden het vooral fijn dat er geen overbodige informatie is en dat het geheel overzichtelijk blijft.

De sensor werkt op AAA-batterijen en heeft fysieke knopjes om tussen Celsius en Fahrenheit te wisselen. (Image credit: Future)

Er zijn een paar kleine nadelen waarmee je rekening moet houden. Ten eerste werken deze sensoren op batterijen en zijn ze niet oplaadbaar. De Timmerflotte werkt op twee AAA-batterijen, dus zorg dat je een voorraadje bij de hand hebt.

Ten tweede lijkt het erop dat je een IKEA Dirigera smart home hub nodig hebt om hem aan de app te koppelen en toegang te krijgen tot de extra functionaliteit en inzichten. Wij hebben die hub niet en konden alleen de statistieken op het scherm bekijken.

We wachten op bevestiging hiervan van het IKEA-team en hebben wel al vernomen dat je via een andere Matter-hub meer statistieken kan zien (met de nodige moeite). Als je nog een Dirigera moet kopen, ben je wel meteen 49,99 euro kwijt.