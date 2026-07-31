Summer giveaway #1: win een Anker soundcore Space One koptelefoon

Traditiegetrouw vieren TechPulse en TechRadar de zomer met een reeks winacties. Vier weken lang maken onze lezers kans op prijzen. Elke vrijdag om 12.00 uur verschijnt een nieuwe winactie. Deze week maken we één lezer blij met een Anker soundcore Space One koptelefoon (in het wit).

Met de Anker soundcore Space One geniet je in stilte van je favoriete muziek. Deze draadloze koptelefoon beschikt over Adaptive Noise-Cancelling die zich aanpast aan je omgeving zodat jij je volledig kan concentreren. Dankzij de batterijduur van 40 uur met noise-cancelling (en 55 uur zonder) hoef je hem zelden op te laden. Dat maakt hem ideaal voor lange reizen of studenten die de hele dag in de bib zitten.

De 40mm-drivers zorgen voor gedetailleerde muziek, terwijl de draaibare oorschelpen goed aansluiten op je hoofd. Daarnaast biedt soundcore Space One ondersteuning voor Hi-Res Audio in de vorm van LDAC. Als je telefoon dit ook ondersteunt, hoor je meer details in je muziek ten opzichte van draadloze koptelefoons met standaard audiocodecs.

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Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken met deze draadloze koptelefoon. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan vanaf 31 juli om 12u 's middags tot 7 augustus, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.