Philips Evnia introduceert AmbiScape: synchroniseer de verlichting in al je games

Philips Evnia breidt zijn ecosysteem voor ambient lighting verder uit voor gamers die verlichting gebruiken om sfeer, tempo en immersie te versterken, ook buiten het scherm. Voortbouwend op de bestaande AI-Enhanced Ambiglow-technologie en ondersteuning voor Windows Dynamic Lighting introduceert Evnia nu AmbiScape: een nieuwe functie die gesynchroniseerde verlichting uitbreidt van het paneel naar de volledige ruimte.

Samen zorgen Ambiglow, AmbiScape en de integratie met Dynamic Lighting voor een meer samenhangende setup, waarbij de actie op het scherm niet alleen de achtergrondverlichting van de monitor beïnvloedt, maar ook compatibele apparaten in de gamingomgeving. De ervaring wordt mogelijk gemaakt via USB upstream en geconfigureerd via Philips Evnia Precision Center.

Volg de beweging

Wanneer games overgaan van rustige verkenning naar snelle actie, blijft de ruimte rondom de speler vaak visueel onveranderd. De ambient lighting-functies van Philips Evnia zijn ontworpen om veranderingen op het scherm te vertalen naar responsieve verlichting, zodat de omgeving beter aansluit op wat er tijdens gameplay en media gebeurt.

Door de verlichting van compatibele apparaten op elkaar af te stemmen, creëert Evnia een meer samenhangende ervaring, waarbij het paneel geen los element is, maar deel uitmaakt van de volledige setup.

AI-Enhanced Ambiglow past de achtergrondverlichting van de monitor aan op basis van de weergegeven content. De technologie volgt de algehele kleurbalans en scèneovergangen en past het uitgezonden licht dynamisch aan, in plaats van te vertrouwen op vaste RGB-presets. Gebruikers kunnen de intensiteit verfijnen en hun voorkeuren instellen via aanpasbare profielen in Philips Evnia Precision Center.

Met AmbiScape introduceert Philips Evnia een nieuwe, Matter-gecertificeerde interface die actie op het scherm uitbreidt naar de ruimte door Matter-compatibele smart lights te synchroniseren met wat er op het scherm gebeurt. Naarmate scènes veranderen, past de verlichting in de kamer zich in real time aan, zodat de omgeving meebeweegt met de content in plaats van op één preset te blijven staan.

AmbiScape kan worden ingesteld via Philips Evnia Precision Center, waar gebruikers intensiteit, gedrag en kamerindeling kunnen aanpassen aan hun setup. Als nieuwste toevoeging aan het Philips Evnia-portfolio van ambient lighting-oplossingen markeert AmbiScape een volgende stap richting een meer geïntegreerd verlichtings-ecosysteem. Compatibiliteit en ondersteunde configuraties kunnen variëren afhankelijk van softwareversie, regio en aangesloten verlichtingsopstelling.

Philips Evnia is het eerste gaming-monitormerk dat het Windows Dynamic Lighting Program ondersteunt. Met Windows Dynamic Lighting kunnen Windows 11-gebruikers RGB-verlichting op compatibele apparaten beheren en synchroniseren via de instellingen van Windows 11. Dankzij deze integratie kan het verlichtingsgedrag binnen de setup op elkaar worden afgestemd, waarbij de verlichting van het paneel samen met andere ondersteunde apparaten via Windows-instellingen wordt aangestuurd.

Om Dynamic Lighting te activeren, verbinden gebruikers het paneel via USB-upstream met een pc en configureren zij de verlichtingsinstellingen via de Windows 11-instellingen. Beschikbare functies zijn afhankelijk van ondersteunde apparaten en configuraties.

De AmbiScape-functionaliteit is gratis beschikbaar voor iedereen met een Evnia-monitor en Precision Center 1.9 geïnstalleerd. De bijgewerkte versie van Precision Center is beschikbaar voor download vanaf 29 april 2026.