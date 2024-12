12 dagen kerst: win de Shokz OpenFit Air

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Shokz onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de OpenFit Air-oortjes ter waarde van 139 euro. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar. Houd onze homepage de komende dagen dus goed in de gaten!

De OpenFit Air-oortjes zijn volledig draadloos en van het ‘open-ear’-type. Dit betekent dat ze je gehoorkanaal niet blokkeren, waardoor je omgevingsgeluiden, zoals een naderende auto of fietser tijdens het hardlopen, kunt blijven horen alsof je geen oortjes draagt.

Dankzij de flexibele oorhaken blijven de Shokz-oortjes stevig om je oren zitten, ook tijdens het sporten. Ze wegen bovendien niet veel meer dan reguliere in-ear-oortjes, wat opvallend is voor hoofdtelefoons met een open ontwerp. Over een regenbui tijdens een buitensessie hoef je je geen zorgen te maken: de OpenFit Air is IP54-gecertificeerd en daardoor bestand tegen stof en water.

Volgens Shokz leveren de open-ear-oortjes ook nog eens uitstekend geluid. De fabrikant heeft hiervoor de DirectPitch-technologie ontwikkeld, die het geluid onder de juiste hoek je oren in stuurt. Composietdrivers van 18 x 11 mm zorgen voor diepe bassen, rijke audiodetails en een indrukwekkende nauwkeurigheid. Met de Shokz-app voor Android en iOS kun je het geluid naar wens aanpassen, de aanraakbediening configureren en software-updates uitvoeren.

