Gebruikers van Samsung Galaxy Buds 3 Pro zitten met oplaadproblemen

Het lijkt erop dat de Samsung Galaxy Buds 3 Pro nog steeds niet helemaal probleemvrij zijn. Afgelopen zomer besloot Samsung de oordopjes later op de markt te brengen vanwege problemen met de siliconen dopjes. Die scheurden iets te makkelijk wanneer je ze wilde verwisselen voor een grotere of kleinere maat. Nu is er een tweede probleem opgedoken.

Volgens Sammyfans melden meerdere gebruikers van de Buds 3 Pro dat een van hun oordopjes niet wil opladen. Hoewel verschillende andere gebruikers advies hebben gegeven, lijkt er geen enkele tip te zijn die het probleem definitief oplost.

(Image credit: Samsung)

Geen duidelijke oorzaak

Gebruikers hebben geprobeerd hun telefoon opnieuw op te starten, de oordopjes terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, te controleren op vuil en meer. Een definitieve oplossing lijkt er echter niet te zijn. Sommigen melden brandplekken in de buurt van de oplaadpinnen in de case en dat is erg zorgwekkend.

Het probleem kan daarom te wijten zijn aan slecht geplaatste oplaadpinnen. Enkele gebruikers melden dat ze hun oordopjes succesvol hebben opgeladen door ze voorzichtig op de juiste positie te houden in plaats van ze gewoon in de case te plaatsen. Er zijn zelfs gebruikers die de oplaadpinnen met behulp van een kleine schroevendraaier hebben aangepast.

Dat laatste raden we absoluut niet aan, want dan kom je wellicht in de problemen met de garantie. In de plaats daarvan raden we aan om de klantendienst van Samsung (of de winkel waar je de oortjes gekocht hebt) te contacteren en beroep te doen op de standaardgarantie van 24 maanden.