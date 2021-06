Xbox Mini Fridge verschijnt later dit jaar

Wat als grap begon, is toch werkelijkheid geworden. De Xbox Mini Fridge komt officieel en verschijnt tegen het einde van dit jaar.

Microsoft beloofde eerder dat het een minikoelkast in de vorm van een Xbox Series X zou ontwerpen als het de #BestofTweets-wedstrijd op Twitter won, wat ook het geval was. Het was echter een nipte overwinning: 50,5 procent tegenover 49,5 procent.

Om meer stemmen te krijgen beloofde marketinghoofd van Xbox, Aaron Greenberg, dat ze de Xbox Series X minikoelkast zouden produceren als Microsoft zou winnen. Dat hielp dan ook om Xbox aan kop te krijgen.

Het is goed om te horen dat Microsoft zich aan zijn woord houdt. Het bedrijf toonde een kleine trailer aan het einde van zijn presentatie op E3 2021. Daarin teasede het een releasedatum die in de kerstperiode van 2021 valt. Je kan de trailer hieronder zien.

IJskoud

Hoe kwam Microsoft überhaupt op het idee? Sinds de onthulling van de Xbox Series X was het onthaal van de minikoelkast aanvankelijk wat koeltjes. Het internet vond dat het toestel er overduidelijk uit zag als een console, wat tot een overdaad aan memes leidde. Microsoft verzette zich hier niet tegen en sprong met de ontwikkeling van een echte Xbox Series X-koelkast mee op de kar.

Het is momenteel nog niet duidelijk of de minikoelkast ook wereldwijd beschikbaar wordt, maar we hopen van wel. Het is wellicht een hebbeding om in huis te halen voor gamers die iets leuks zoeken om hun huis mee vorm te geven of om van een ijskoud drankje te kunnen genieten tijdens een game-sessie.