Elden Ring: officiële trailer wijst op release januari 2022

We kunnen met gemak stellen dat Elden Ring de show stal tijdens Summer Game Fest 2021. Voor het laatst zagen we beelden van de game tijdens E3 2019. Fans van FromSoftware krijgen nu eindelijk een nieuwe blik op de game, waar voorheen nog veel mysterie rondom was. De nieuwe trailer bevat beelden van verschillende mysterieuze ruïnes, wezens en eindbazen.

Het lijkt erop dat de game evolueert van eerdere FromSoftware-titels. Gameplay te paard wordt vermengd met de traditionele hack-and-slash-gevechten. De game verschijnt op Xbox Series X, PS5, PC, Xbox One en PS4. We weten nu ook wanneer we de game eindelijk mogen verwachten: op 21 januari 2022.

Bekijk de gameplay trailer van Elden Ring hier:

De laatst uitgebrachte game van FromSoftware was Sekiro: Shadows Die Twice, die in 2019 verscheen. De game won meerdere Game of the Year-awards en er zijn meer dan vijf miljoen exemplaren van verkocht.