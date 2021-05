PSVR 2 geruchten wijzen naar een sterke VR-headset

Er is een nieuw leak over de PSVR 2 virtual reality-headset voor de PS5 van Sony opgedoken. De next-gen accessoire wordt naar verluidt een heel krachtig toestel, dat veel indrukwekkender wordt dan zijn PSVR-voorganger.

Volgens 'betrouwbare bronnen' van UploadVR komt het met displays met een hogere resolutie, haptische feedback in de headset en tracking aan de buitenzijde.

Op vlak van resolutie alleen al zou het op 4.000 x 2.040 pixels (2.000 x 2.040 per oog) uitkomen. Dat is niet enkel een grote sprong ten opzichte van de 1080p (960 x 1080) resolutie van de originele PlayStation VR. Dit plaatst het ook boven de Oculus Quest 2 en slecht een beetje achter de HP Reverb G2 die aan de leiding staat.

De bron zegt ook dat de headset met een draaiknop komt waarmee je de lensafstand kan wijzigen. Dit zorgt voor een meer comfortabele afstand tussen de lenzen en je pupillen. Daarnaast zou er ook foveated rendering zijn, wat de beeldkwaliteit verbetert van het gedeelte waar de gebruiker naar kijkt. Hierdoor krijg je meer details te zien en eis je ook niet teveel van de headset, en van de CPU en GPU van je console.

Er zou tevens een motor in de headset komen die vibratie of rumble kan geven. We weten niet of we zo enthousiast zijn om met trillend hoofd te gamen, zeker als VR-headsets al moeite hebben om op de juiste plaats te blijven zitten.

Het toestel zou met een enkele USB-C-verbinding aan de voorste zijde van de PS5 worden verbonden. De camera's die in de headset zijn ingebouwd zullen voor een eenvoudige opstelling zorgen, net als inside-out tracking. Dit zou hopelijk de blinde vlek van de originele PSVR moeten oplossen waarbij één externe camera niet in staat was om ook de beweging achter de speler op te volgen.

(Image credit: Sony)

Stevige specs

Deze geruchten verschijnen bovenop de andere informatie die Sony ons al heeft gegeven. De bekabelde headset moet ergens na 2021 verschijnen en zal gebruik maken van de nieuwe draadloze controllers (boven) met vingertracking en triggers die weerstand bieden, net zoals bij de PS5 DualSense-controller.

Van alle bovenstaande toevoegingen aan de console maakt de foveated rendering ons echt enthousiast, zeker als het gepaard kan worden met het tracken van je ogen. Hierdoor kunnen ontwikkelaars meer details in een scène steken zonder teveel te vragen van zowel de console als de headset. Het werkt eigenlijk net als jouw ogen: als je ergens naar kijkt, dan is het middelste punt van jouw zichtveld heel duidelijk, maar de periferie (buitenste rand) wordt al snel vager. Dat zou dus ook op deze headset het geval zijn.

Het is een belangrijk jaar gebleken voor de groei van VR. De Oculus Quest 2 verkocht ongelofelijk goed nu de lockdowns veel mensen binnen hebben gehouden. Het succes van de PlayStation VR 2 zou echter geremd kunnen worden door een ander probleem. Het gebrek aan PS5's zal naar alle verwachtingen nog wel even aanhouden vanwege het wereldwijde gebrek aan chips, en dit kan zich tot 2022 laten voelen. Houd onze PS5-pagina in de gaten voor de laatste updates over de voorraad.