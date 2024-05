Bijna de helft van alle Steam-gebruikers heeft Windows 11... maar waarom?

Onlangs werd bekend dat het marktaandeel van Windows 11 is afgenomen omdat meer gebruikers voor Windows 10 kiezen. Gamers moeten deze meeting echter gemist hebben, want het blijkt dat Windows 11 terrein aan het winnen bij Steam-gebruikers.

Volgens gegevens van de laatste Steam Hardware & Software survey is Windows 11 geïnstalleerd bij 45,15% van de Steam-gebruikers, terwijl Windows 10 goed is voor 51,02%. Op dit moment staan de twee beste besturingssystemen nek aan nek, waarbij Windows 11 kans maakt om het over te nemen als het populairste besturingssysteem. De reden daarvoor is wellicht dat nieuwe gaming pc's en laptops standaard draaien op Windows 11.

Waarom dan?

Dit is een interessante trend, want er is niet veel stimulans voor gamers om over te stappen. Er zijn meer nichefuncties in Windows 11, zoals Auto HDR, wat ervoor zou zorgen dat oudere games er net zo levendig en helder uitzien als moderne titels, maar de instelling doet nauwelijks iets.

Dan is er nog het probleem van advertenties die in het Startmenu verschijnen zonder dat je je daartegen kunt verzetten, wat het geheel onoverzichtelijker heeft gemaakt. Het is mogelijk dat veel gamers Windows 11 hebben uit gemak. Alle huidige Windows-pc's worden geleverd met Windows 11 in plaats van Windows 10. Als je na 2022 een nieuwe gaming pc of laptop hebt gekocht, dan kreeg je standaard Windows 11.

Hoewel bijna de helft van de Steam-gamers Windows 11 gebruikt, is er een grote groep gebruikers die liever Windows 10 houdt dan overstapt. Zij zullen toch niet eeuwig kunnen wachten, want Microsoft heeft reeds aangegeven dat Windows 10 vanaf oktober 2025 niet langer ondersteund wordt. Een andere (minder waarschijnlijke) optie is dat ze wachten om over te stappen op Windows 12 in de hoop dat Microsoft met deze update alle bestaande problemen zal aanpakken.