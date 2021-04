Oculus kondigt zijn eerste VR gaming showcase aan

De virtual reality-krachtpatser Oculus, een dochterbedrijf van Facebook, heeft zijn eerste showcase aangekondigd, genaamd de Oculus Gaming Showcase. Daar wil het de VR-games op zijn platform tonen, samen met aankomende titels.

In de aankondiging van het evenement kunnen we de datum terugvinden, al valt hij voor ons wat lastig. De showcase gaat op 22 april om 00:00 lokale tijd van start, dus je zal mogelijk wat koffie moeten zetten. Het zal worden gestreamd op Twitch, Facebook en YouTube.

In de aankondiging kunnen we vreemd genoeg ook lezen dat het enkel in de Verenigde Staten en Japan zal worden gestreamd. Het lijkt ons echter sterk dat je niet vanuit andere regio's mee zal kunnen volgen.

VR-fanaten zullen weten dat het bedrijf sinds 2014 reeds elk jaar een Oculus Connect-event organiseert. De Oculus Gaming Showcase wordt echter het eerste evenement waar het bedrijf zich volledig richt op de games op het platform in plaats van andere apps, software, firmware en hardware-updates.

Volgens de release kunnen de aanwezigen van het event "zich verwachten aan nieuwe updates voor hun favoriete titels, ongeziene beelden van onuitgegeven games en enkele verrassingen."

De ontwikkelaars Cloudhead Games, Ready At Dawn en ILMxLAB krijgen een specifieke vermelding voor de aanwezigheid van hun respectievelijke titels Pistol Whip, Lone Echo II en Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge.

De details zijn momenteel dun bezaaid. Zodra we echter meer informatie hebben over het event en wat er zal plaatsvinden, houden we je ongetwijfeld op de hoogte.