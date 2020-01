Sony introduceert elektrische auto op CES

Sony vertelde in een presentatie alles wat er komen gaat in 2020 tijdens de CES, onder andere over het introduceren van het nieuwe PS5 logo. Echter, was het iets heel anders waar iedereen over aan het praten was wat we niet hadden verwacht.

Middenin zijn presentatie, liet Sony CEO Kenichiro Yoshida een elektrische conceptauto, een sedan, het podium op rijden om de Vision-S aan iedereen te introduceren. Het is de eerste prototype sedan die de autotechniek showt die Sony heeft ontwikkeld. De sedan zelf is gebouwd in samenwerking met grote namen als Bosch, Blackberry, Nvidia en Qualcomm.

Volgens Yoshida is de Vision-S uitgerust met 33 sensoren, zowel binnen als buiten het voertuig. Deze zijn ontworpen om niet alleen gevaren op de weg te zien, maar ook om vermoeidheid van de bestuurder de detecteren met een zogenoemd Lane Departure Warning System (LDWS). Het is mogelijk dat de auto op dit moment autonoom wordt, met de sensoren die helpen bij de zelfrijdende mogelijkheden.

De Vision-S beschikt ook over Sony's 360-graden Reality Audio die de mogelijkheid biedt om geluid in alle richtingen door het interieur van de auto te laten klinken, dit om een meeslepende ervaring te creëren.

Het dashboard, buiten het bieden van de verkeersinformatie die je nodig hebt, is in essentie een display over de gehele breedte met een beschikbare tweede paneel in het midden van de console. Mocht dat nog niet genoeg zijn, dan zijn er twee touchscreens achter de voorstoelen zodat de inzittenden kunnen genieten van de infotainment die de auto te bieden heeft.

De auto is, natuurlijk, elektrisch en wordt aangedreven door een "nieuw ontworpen EV platform" dat, volgens Sony, gebruikt kan worden om andere type voertuigen op te draaien, inclusief SUVs. Echter is er nog geen andere informatie over de sedan reeks of het vermogen onthuld.

Als we het hebben over het ontwerp, lijkt de sedan een stijlvolle, luxe auto, hoewel we er nog geen RoboCop vibes van krijgen. Het is wel hoe we denken dat de RoboCop eruit zou zien als het een elektrische auto was.

De auto is nog maar een concept, en het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat hij echt in productie gaat. In plaats daarvan, zo legde Yoshida uit, is het Sony's manier om de toekomst van autotechnologie te laten zien.