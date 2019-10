Tesla is de meest verkochte auto in Nederland

Brancheorganisaties Bovag, Rai en dataleverancier RDC deden onderzoek naar de populairste auto's in Nederland. En daaruit bleek dat de elektrische auto erg gewild is.

In september zijn er 5.890 Tesla's verkocht, wat goed is voor een marktaandeel van 15%. Met name de Model 3 is bij veel Nederlanders favoriet, daar zijn er maar liefst 5.768 van verkocht.

De auto deed het qua verkopen niet alleen in september heel goed, de Tesla Model 3 is over het hele jaar gemeten de best verkochte auto. In de eerste negen maanden van 2019 werden er al 13.587 modellen van de hand gedaan.

Bestverkochte auto's in 2019

Tesla Model 3 (13.578 auto's en 4.1% marktaandeel) Volkswagen Polo (9.684 auto's en 2.9% marktaandeel) Ford Focus (8.606 auto's en 2.6% marktaandeel) Opel Karl (7.987 auto's en 2.4% marktaandeel) Volkswagen Golf (7.589 auto's en 2.3% marktaandeel)

Je vraagt je misschien af waar sommige mensen het geld vandaan halen voor een Tesla. Dit merk staat er natuurlijk niet om bekend dat ze zulke betaalbare auto's op de markt brengen.

Het antwoord hierop is, leasen. De meeste mensen die in een Tesla Model 3 rijden, hebben de auto niet gekocht maar leasen hem. Voor een Model 3 betaal je 48.980 euro en vanaf 600 euro per maand met 4% bijtelling kun je hem al leasen. Maar dan moet je wel snel zijn, de bijtelling van elektrische auto's wordt namelijk in de komende zeven jaar stapsgewijs verhoogd naar 22%.

Van de bestverkochte automerken in september staat Tesla ook op nummer 1 met 5890 verkochte auto's en 15.5% marktaandeel. Daarop volgt Opel met 3595 verkochte modellen en Peugeot die in de afgelopen maand 2631 auto's van de hand deed.

In de eerste negen maanden van dit jaar werden er 331.000 personenauto's verkocht, dat is 7,8% minder dan in dezelfde periode van 2018. Volgens de brancheorganisaties heeft dit te maken met belastingverhogingen door de nieuwe CO2 test. Hiermee kun je zien hoeveel brandstof de auto verbruikt. Dat resulteert voor identieke auto's in een hogere CO2-waarde en een stijging van de BMP (hogere verkoopprijs).