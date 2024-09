Garmin lanceert vier nieuwe dashcams om alles vast te leggen op de weg

Garmin heeft vier nieuwe modellen gelanceerd om je nog meer keuze te geven als het gaat om het kiezen van een camera die alles opneemt wat jou en je voertuig overkomt.

De Garmin Dash Cam X310 staat aan kop van deze nieuwe serie en biedt een 2.4-inch LCD-scherm, 4K Ultra HD-video, ingebouwde GPS en geavanceerde waarschuwingen voor de bestuurder. Denk bijvoorbeeld aan meldingen over flitspalen in de buurt of een waarschuwing bij het risico op een kop-staartbotsing.

Voor iets minder geld kun je kiezen voor de Dash Cam X110 of de Dash Cam X210. Deze modellen hebben dezelfde functies als de Dash Cam X310, maar bieden maximaal 1080p of 1440p videoresolutie.

Het laatste model in deze serie is de Garmin Dash Cam Mini 3. Deze laat het scherm achterwege en biedt een kleiner formaat, ongeveer zo groot als een autosleutel, wat makkelijker in de auto te plaatsen is en minder afleidt tijdens het rijden. Dit model neemt video's op in 1080p.

Ondersteuning voor spraakopdrachten

De Garmin Dash Cam Mini 3 is de goedkoopste van de nieuwe modellen (Image credit: Garmin)

Een van de slimme functies die Garmin hier heeft toegevoegd, is spraakbesturing. Dit betekent dat we verschillende functies van de camera’s kunnen bedienen (zoals het starten en stoppen van video-opnames) zonder je ogen van de weg te halen.

Daarnaast heeft Garmin een Clarity polarisator geïntroduceerd, die volgens hen de verstoring door schittering van de voorruit vermindert. Hierdoor heb je een grotere kans om een mogelijke ongeval of vandalisme duidelijk vast te leggen.

Voor meer functies kunnen we de Garmin Drive-app op onze smartphone installeren: hiermee kunnen we de beelden van maximaal vier Garmin dashcams synchroniseren.

Alle vier de modellen zijn nu verkrijgbaar op de Garmin-website: de prijzen zijn 169,99 euro voor de Dash Cam Mini 3, 229,99 euro voor de X110, 299,99 euro voor de X210, en 399,99 euro voor de X310.