Binnenkort kun je Netflixen in een Tesla

Op vakantie met de auto en tijdens de pitstop je favoriete Netflix-series of YouTube vlogs kijken? Binnenkort is het mogelijk in de Tesla.

Volgens CEO Elon Musk kunnen Tesla-gebruikers over niet al te lange tijd via het dashboard Netflix en YouTube video's streamen. Zo hoef je dus niets van je favoriete serie te missen, als je onderweg bent.

Begrijp ons niet verkeerd, het gaat alleen om de momenten dat je niet rijdt. Hoewel Tesla volop bezig is met de zelfrijdende auto's, zal het nog wel even duren voordat het allemaal zo ver is. Dus tot die tijd stream je tijdens het opladen van de auto, of als je even een korte pauze neemt. We houden het natuurlijk wel veilig.

De nieuwe update is dan ook bedoeld om alleen te worden gebruikt tijdens het opladen van de Tesla. Volgens Musk zal je het gevoel hebben, door de surround-sound in de auto en het luxe interieur, alsof je in een bioscoop zit terwijl je je Netflix serie kijkt.

Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio.27 July 2019

'Openluchtbioscoop van de 21e eeuw'

Elon Musk vergelijkt het met de openluchtbioscoop, waar er buiten op een groot scherm een film wordt afgespeeld en je vanuit je auto ernaar kunt kijken.

Tesla is al langer bezig met het uitbreiden van entertainment in de auto. Een aantal weken geleden introduceerde het bedrijf Tesla Arcade, een gaming platform voor in de auto. De games worden getoond op het dasboard en je kunt de besturing van de auto gebruiken om de games te spelen.

En als je na een avondje uit zin hebt in karaoke, dan hoef je binnenkort alleen maar de Tesla in te stappen en de speciale karaoke-app aan te zetten.

Ook aan de tekenaars is gedacht, met een Sketchbook tekentool creëer je realistische vingerverf schilderijen.

Wat dan wel weer mogelijk is tijdens het rijden, is de muziekstreamingsdienst van Tesla. Al is nog niet bekend wanneer Tesla-rijders van deze dienst gebruik kunnen maken.

