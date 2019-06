De beste films op Netflix Nederland: de beste films om te kijken in juni 2019

De concurrentie in de wereld van online streaming neemt toe. Amazon produceert elke maand meer en meer fantastische reeksen en films en Disney+ en Apple TV Plus komen eraan om je streaminggewoonten voorgoed door elkaar halen.

Op dit moment is Netflix echter nog steeds onze favoriete plek voor de beste films en tv-series. Dat is misschien een gewaagde uitspraak, maar er zijn vele redenen waarom Netflix de toppositie inneemt, waaronder de (meestal) intuïtieve interface, originele series en films, offline modus, een enorme catalogus van films en, het belangrijkste, het feit dat Netflix voortdurend van week tot week (en vaak dagelijks) wordt bijgewerkt met het beste entertainment ter wereld.

Netflix voegt elke dag minstens een of twee films toe, en elke week zijn minstens drie of vier van deze films de moeite waard om te bekijken. Dit is wat Netflix onderscheidt van Amazon Prime, dat een geweldig aanbod heeft, maar er bevinden zich ook veel middelmatige en soms zelfs waardeloze films op het platform.

In mei staat op Netflix de misdaadthriller The Infiltrator met Bryan Cranston op het streamingprogramma, evenals de sciencefictionklassieker Robocop en het langverwachte Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, met Zac Efron in de hoofdrol, die het echte verhaal van seriemoordenaar Ted Bundy volgt.

Het is niets minder dan levensveranderend dat Netflix elke dag verse films bij u thuis aflevert. Maar wat deze constante stroom van geweldige films ook betekent, is dat velen van ons veel tijd besteden aan het scrollen door alles dat de service te bieden heeft.

En dus, zoals velen van ons zich maar al te goed bewust zijn, ontstaat er met zoveel keuze een dilemma (in psychologische kringen ook wel 'keuzestress' genoemd) en weten we vaak niet wat kijken - Netflix kan verlammend werken en het is niet mooi.

In een poging om voor eens en voor altijd een einde te maken aan deze negatieve tornado van keuzes, hebben we deze uitgebreide lijst van de beste films die Netflix Nederland je op dit moment te bieden heeft, samengesteld. Juist ja, niet langer moet je eindeloos scrollen of bang zijn dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt.

We zullen deze toplijst geregeld updaten, dus zorg ervoor dat u hem als bladwijzer opslaat, zodat u kunt ontdekken wat er op dit moment klaar staat om bekeken te worden op Netflix Nederland.

Als je al een tijdje een Netflix-abonnement hebt, dan zal je je goed bewust zijn dat er veel middelmatige filmkeuzes zijn. Maar, als je alleen maar tijd hebt voor het beste van het beste, dan wil je geen kostbare tijd verliezen met het doorspitten van de uitgebreide en best wel uitputtende catalogus van de website. Duik daarom meteen in deze gids.

Om je leven makkelijker te maken (en je Netflix-verslaving mogelijk te maken), hebben we meer dan 40 aanbevelingen klaarstaan, opgedeeld in categorieën waarvan we zeker weten dat ze bij ieder zijn smaak passen. We hebben alles van indie tot horror tot kinderfilms en documentaires.

Zorg er zeker voor dat u blijft terugkomen, want hoewel de tv-series op Netflix langere tijd hetzelfde blijven, verdwijnen en verschijnen de films op het streamingplatform veel sneller. Veel kijkplezier!