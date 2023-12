Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Soms mag het wat meer zijn. Met die gedachte is de Navee S65C ontworpen. Deze elektrische step weegt twee keer meer dan sommige compacte stepjes, kost ook ongeveer twee keer mee en kan gelukkig ook twee (of drie) keer verder rijden. In Nederland is dit type step natuurlijk niet legaal op de openbare weg, maar daar heeft deze Belgische redacteur gelukkig geen last van. Na enkele ritjes met de Navee S65C over een periode van drie maanden is dit mijn definitieve oordeel.

Navee S65C review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 899 euro

Vooral goed beschikbaar bij Belgische retailers

Elektrische steps kunnen we opdelen in twee grote categorieën: de compacte, goedkope steps die je meeneemt in de trein en de grote, duurdere steps die je beter niet onder een treinstoeltje wegsteekt. Wanneer je de doos probeert op te tillen, wordt meteen duidelijk dat de Navee S65C in deze tweede categorie zit.

Met een adviesprijs van 899 euro zit de Navee S65C netjes in het midden van aanbod grotere elektrische steps. Vooral Ninebot (Segway) heeft meerdere opties rond deze prijs met gelijkaardige specificaties. Wie liever de lokale economie steunt en de voorkeur geeft aan makkelijk onderhoud, kan voor de Taito S1 kiezen, de elektrische step van Belgische start-up Taito. In dat geval ben je wel 2590 euro kwijt.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Navee S65C review: design

(Image credit: Future)

Vrij zwaar (27 kg) en groot

Lekvrije banden (geen binnenband)

Breed platform waarop je staat

Met een gewicht van 27 kg is de Navee S65C twee keer zo zwaar als mijn persoonlijke elektrische step, de Xiaomi Mi Scooter 3. Hij gebruikt wel hetzelfde inklapmechanisme. Door het haakje van de bel achter het haakje van het achterste spatbord te hangen, kan je de step in theorie met één hand optillen. Afgezien van het feit dat je mij nooit in een sportschool gaat zien, ben ik een vrij gemiddelde man van 175 cm en een step van 27 kg is niet bepaald een voorwerp dat ik langer dan twee minuten met één arm wil dragen.

Het feit dat het volle gewicht van 27 kg dan wordt ondersteund door één klein haakje van de bel en één klein haakje op het achterste spatbord is ook niet heel geruststellend. Het spatbord zit wel met twee extra metalen staven vast aan het frame zodat het niet zomaar kan afbreken, maar toch had dit steviger mogen zijn. Uiteindelijk heb ik de Navee S65C altijd met twee handen opgetild, maar zelfs dan is 27 kg te zwaar voor sommigen om te dragen. Hou hier dus zeker rekening mee.

Naast het hogere gewicht is de Navee S65C ook fysiek groter. Dit heeft bepaalde voor- en nadelen. Enerzijds is het platform waarop je staat breed genoeg om je voeten in een comfortabele positie te zetten, maar anderzijds is de step in zijn geheel te groot om op het bagagerek of onder de stoelen van een trein te leggen. Als het gewicht van 27 kg je niet tegenhield om met de Navee S65C in een trein (of bus) te stappen, dan doet het formaat dat wel.

(Image credit: Future)

Daarnaast heeft de Navee S65C alles wat je verwacht op een elektrische step. In het midden van het stuur zit een klein display waarop je de snelheid, het batterijniveau (a.d.h.v. vijf streepjes) en de rijmodus (Stapvoets, Drive of Sport) kan aflezen. Eventuele foutmeldingen zie je hier ook. Aan de rechterkant van het stuurwiel zit de gashendel met daarin de aan/uitknop die je ook voor de verlichting gebruikt en aan de linkerkant zit één rem die op het achterwiel remt. Wat mij betreft, is dat goed, aangezien remmen op het voorwiel ervoor kan zorgen dat je over het stuur wordt gekatapulteerd en/of over de kop gaat.

Vooral de aan/uitknop in de gashendel vind ik enorm handig. Vaak zit die namelijk in het midden van het stuur, wat het onhandig (of onmogelijk) maakt om tijdens het rijden de verlichting aan te doen. Omdat de knop hier in de hendel zit, kon ik altijd makkelijk het licht aandoen zonder een hand van het stuur los te laten.

Tot slot maakt de Navee S65C gebruikt van zogenaamde "lekvrije banden" oftewel banden waar geen opblaasbare binnenband in zit. Veel steps zijn uitgerust met binnenbanden van slechte kwaliteit die snel lek gaan en mijn lokale stepwinkel heeft dat ook bevestigd. Dit probleem heb je bij de Navee S65C bijgevolg niet en zo bespaar je natuurlijk weer op reparatiekosten.

Design score: 4/5

Taito S1 review: features en app

(Image credit: Future)

Maakt gebruik van de Xiaomi Home-app

Drie niveaus regeneratief remmen

Drie snelheden (ook aan te passen zonder app)

De oplettende lezer ziet in de opsomming hierboven de Xiaomi Home-app staan. Dat is zeker geen typefout, aangezien de Navee S65C wel degelijk aangestuurd wordt door deze app. Aangezien ik zelf al meer dan vier jaar met een Xiaomi-step rijd, ben ik bekend met de werking van de app en de instellingen van Navee S65C zijn bijna identiek aan die van de Xiaomi Mi Scooter 3.

Je Xiaomi Home-app ga je wellicht maar één keer gebruiken en dat is bij de set-up. De step zal namelijk geen centimeter rijden als je niet eerst de set-up in de app uitvoert. Hier wordt namelijk gevraagd in welk land je je bevindt, wat te maken heeft met lokale wetgevingen en snelheidslimieten.

Na de set-up zal je de app wellicht maar voor één ding gebruiken, met name voor het niveau van het regeneratief remmen (of remmen op de motor). Dit bepaalt hoe sterk de Navee S65C afremt wanneer je gashendel loslaat en er zijn drie niveaus (licht, gemiddeld, sterk). Je kan de step ook "virtueel" op slot doen via de app. Hij gaat dan niet meer aan met de aan/uitknop, maar een dief kan hem natuurlijk nog wel fysiek meenemen. Een leuke extra is dat er een cijferslot bij in het pakket zit, zodat je de step hiermee kan vastmaken aan een fietsenrek, lantaarnpaal of ander voorwerp.

(Image credit: Navee)

Net zoals er drie niveaus regeneratief remmen zijn, zijn er drie snelheidsniveaus: Stapvoets, Drive en Sport. Stapvoets komt neer op 5 km/u en dan is het letterlijk sneller om gewoon met de step naast je te lopen. In Drive haal je maximaal 20 km/u en Sport laat je de maximumsnelheid van 25 km/u bereiken, wat ook het toegestane maximum is volgens de Belgische wetgeving.

Wat mij betreft, heeft de app hier geen gigantische toegevoegde waarde. Het is fijn dat je het exacte batterijniveau kan aflezen, maar de blokjes op het display zijn voor mij nauwkeurig genoeg. De rijmodus kan je toch alleen maar aanpassen door twee keer snel op de aan/uitknop te drukken terwijl de step is ingeschakeld en persoonlijk geef ik nog steeds de voorkeur aan fysiek hangslot dan het virtuele slot in de app. Ik heb de app dan ook alleen gebruikt om het regeneratief remmen in te stellen, net zoals bij mijn eigen Mi Scooter 3.

Features en app score: 4/5

Navee S65C review: rijervaring

(Image credit: Future)

Goede vering op beide wielen

Trekt soms te snel op en remt vrij agressief op de motor

Bereik van 65 km klopt ongeveer

De rijervaring van de Navee S65C laat gemengde gevoelens achter. Er zijn zowel erg goede punten als minpunten die bepaalde gebruikers zullen afschrikken. Er is zeker een doelpubliek voor deze step, hoewel dat minder groot is dan ik aanvankelijk dacht.

Een enorm pluspunt van deze step is de uitstekende vering voor- en achteraan. Of je nu over kasseien rijdt, over een vlak fietspad of bakstenen, de Navee S65C vangt alle oneffenheden in de weg goed op en rijdt erg stabiel. Je voelt amper dat je een stoeprand op rijdt en ook putten in de weg (en die zijn er veel in België) worden prima opgevangen. Onze straat heeft bijvoorbeeld erg hobbelige kasseien waardoor de Xiaomi Mi Scooter 3 niet eens zijn maximumsnelheid haalt, maar de Navee S65C reed erover alsof het niets was en haalde gewoon 25 km/u.

(Image credit: Future)

Waar de vering een enorm veilig en comfortabel gevoel geeft, doen de motor en de rem soms het tegenovergestelde. Standaard rij ik in de sportmodus zodat ik 25 km/u kan halen en de Navee S65C zorgt ervoor dat je gevaarlijk snel die snelheid haalt, meer bepaald wanneer de batterij helemaal vol is. Hij trekt dan heel snel op, te snel naar mijn mening. De gashendel is ook heel gevoelig en het is haast onmogelijk om met handmatig rustiger op te trekken, want de step is erop gebrand om zo snel mogelijk 25 km/u te bereiken. In de Drive-modus doet hij er dan weer heel lang over om 20 km/u te halen en pas wanneer de batterij is gezakt naar ongeveer 70 procent trekt hij veiliger op in de Sport-modus.

De regeneratieve rem had ik eerst ook ingesteld op het hoogste niveau en die werkt dan enorm agressief. De eerste keer dat ik de gashandel losliet werd er zo hard op de motor geremd dat ik tegen het stuur werd geduwd. Daarna heb ik het niveau aangepast naar gemiddeld en daar remt hij al een stuk geleidelijker. Zelfs op het hoogste niveau vind ik dat zo'n rem een zekere opbouw moet hebben, terwijl de Navee S65C eerder meteen alle remmen dichtgooit. Vooral bij lagere snelheden weet de regeneratieve rem niet altijd goed wat hij moet doen en remt hij vaak te sterk, waardoor de step begint te schokken.

Tot slot is het bereik van 65 km redelijk accuraat, zelfs als je in de sportmodus rijdt. Dit is zonder twijfel een elektrische step voor grotere afstanden en zeker geen step die na elk ritje weer aan de oplader moet. Zoals verwacht zakt het vermogen wel wanneer er nog maar één streepje (20 procent) batterij over is, maar zelfs dan heb je alsnog genoeg batterij om 40 à 50 kilometer aan volledige snelheid te rijden.

Rijervaring score: 3,5/5

Moet je de Navee S65C kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Prijs komt overeen met andere elektrische steps in dit segment. 4/5 Design Grote, zware step met groot platform waarop je staat. 4/5 Features en app Alle features die je verwacht op een elektrische step. App heeft weinig toegevoegde waarde. 4/5 Rijervaring De vering werkt top, maar zowel optrekken als afremmen voelt soms heel agressief aan. Niet geschikt voor beginners. 3,5/5

Koop hem als...

Je lange afstanden wil afleggen Het rijbereik van 65 km is uitstekend en je kan makkelijk 50 km rijden aan de volledige maximumsnelheid van 25 km/u.

Je vaak over hobbelige wegen rijdt Dankzij de vering heeft de Navee S65C geen probleem met kasseien, stoepranden, putten in de weg of andere oneffenheden.

Koop hem niet als...

Je een step zoekt die mee in de trein kan De Navee S65C is veel, maar licht en compact is hij niet. Deze kanjer wil je niet meenemen in de trein tijdens de spitsuren.