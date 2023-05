De Taito S1 is geen traditionele elektrische step, maar een duurzaam en veiliger alternatief. Hoewel hij daardoor minder compact is en niet geschikt om elke dag mee te nemen in de trein, biedt hij een ongezien niveau van comfort. Verder biedt Taito een uitstekende service na verkoop met heldere informatie over servicepunten. Toch merk je op sommige vlakken dat er nog werk aan de winkel is. Zo ben je quasi volledig afhankelijk van de app voor de bediening van de Taito S1 en ontbreken er features die goedkopere steps wel hebben, zoals instellingen voor het regeneratief remmen en een display aan het stuur.

Wie een elektrische step wil kopen, kijkt al snel naar opties rond de 500 euro zoals Xiaomi en Ninebot. Die zijn vooral populair bij mensen die dagelijks de trein naar het werk nemen, omdat ze makkelijk op te bergen zijn onder een stoel of op het bagagerek. Veilig, comfortabel en makkelijk te repareren, zijn echter drie elementen die niet meteen in je opkomen als je aan deze elektrische steps denkt.

Jules Dobbelaere, Nathan De Baets en François Desmet, oprichters van Taito Mobility, deelden die mening en zetten daarom in 2020 de eerste stappen om een veilige, duurzame elektrische step te ontwikkelen. Drie jaar later ziet de Taito S1 het levenslicht als eerste elektrische step van Belgische bodem die een antwoord moet bieden op de vraag naar comfort, veiligheid en duurzaamheid. Ik mocht de Taito S1 een week uitproberen en sprak daarna met medeoprichter Jules Dobbelaere. Hier lees je mijn bevindingen.

Taito S1 review: Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 2590 euro

Beschikbaar via de website van Taito of Bike Republic-winkels

Veiligheid, duurzaamheid, repareerbaarheid en kwaliteit zijn niet goedkoop, wat je terugziet in de adviesprijs van 2590 euro. Als je de 2 weghaalt, heb je het bedrag dat de meeste mensen willen uitgeven aan hun eerste elektrische step. Toch krijg je hier waar voor je geld. Jules legt uit dat ze voor de Taito S1 hebben gekozen voor kwalitatieve en (waar mogelijk) lokale partners, materialen en leveranciers.

In tegenstelling tot andere elektrische steps, biedt Taito de mogelijkheid om een testrit te maken met de step. Op de website kan je kijken waar je een testrit met de Taito S1 kan maken (opens in new tab). De testrit zelf is bovendien gratis en komt zonder enige verplichtingen.

Hoewel de adviesprijs hoog is, geeft de Taito S1 je een veiligere, comfortabelere rijervaring, moet hij langer meegaan en minder reparatiekosten opleveren dan andere elektrische steps. Dankzij de officiële servicepunten (voorlopig alleen Bike Republic) en het modulaire ontwerp, kunnen defecte onderdelen snel en eenvoudig vervangen worden. Jules haalde aan dat Taito zo circulair mogelijk wil zijn en op termijn willen ze door middel van instructievideo's gebruikers helpen om hun eigen step te repareren.

Toevallig had ik zelf een probleem met een van de twee voorwielen en na een kwartiertje wachten bij Bike Republic was het al opgelost. Ter vergelijking: wanneer ik een band van mijn eigen Xiaomi-step laat vervangen, duurt dat meestal een uur of langer.

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

Taito S1 review: Design

Groter en zwaarder dan andere elektrische steps

Uitgebreide verlichting, inclusief richtingaanwijzers

Kwalitatieve, eenvoudig te vervangen/repareren materialen

Wat meteen opvalt, is dat de Taito S1 zwaarder en groter is dan goedkopere elektrische steps. Jules legt uit dat veiligheid en duurzaamheid centraal stonden bij de ontwikkeling van de Taito S1, maar dat ze de elektrische step toch zo compact mogelijk hebben gemaakt. Met een gewicht van 18kg is de Taito S1 voor sommigen te zwaar om een trap op te dragen. Zelf had ik als man van 1,75 meter met een normale bouw geen enorme problemen om de step een trap op te dragen. Sommige vriendinnen gaven dan weer aan dat hij voor hen toch echt te zwaar was.

Door het grotere formaat van de Taito S1 past hij ook niet op het bagagerek of onder de stoelen in een gewone treinwagon. Daarin gaf Jules mij gelijk en dit is dan ook op geen enkele manier een step voor mensen die elke dag in de spits in een overvolle trein van en naar het werk gaan. In een fietswagon past de Taito S1 daarentegen wel prima, maar zelfs in 2023 heeft niet elke trein zo'n wagon. De step past daarnaast in de koffer van de gemiddelde wagen. In de iets compactere stadsauto's moet je wel soms de achterbank platleggen en/of de hoedenplank weghalen.

Verder krijg je uitgebreide verlichting: een koplamp, twee lampen aan de zijkanten van het stuur, een rood achterlicht en zelfs een rood lampje dat op je rug schijnt voor extra zichtbaarheid. De bediening van de richtingaanwijzers zit aan de linkerkant van het stuur, op een intuïtieve plaats. Net zoals bij elke andere elektrische step, kan je het stuur van de Taito S1 dichtvouwen en met een haakje vastmaken aan het achterste spatbord. Ter compensatie van het hogere gewicht, kan je de step optillen aan het achterwiel zodat hij kan rollen op de twee voorwielen.

Iets wat ontbreekt tegenover vele andere elektrische steps is een ingebouwd display waarop je de snelheid (en andere zaken) kan aflezen. In de plaats daarvan kan je je smartphone bevestigen in een houder en die als display gebruiken. Jules geeft aan dat het weglaten van het display een bewuste keuze was. Hun onderzoek toonde namelijk aan dat displays een van de grootste redenen zijn van waterschade aan interne onderdelen. Daarnaast zijn dat soort displays snel verouderd door hun beperkte hardware, terwijl de interface van de Taito-app op je smartphone makkelijk geüpdatet kan worden.

Tot slot is het frame van de Taito S1 beschikbaar in drie kleuren (zwart, olijf en cheeky peach), terwijl het houten bord beschikbaar is in twee kleuren (zwart of bruin).

Design score: 4/5

Taito S1 review: Features en app

Bediening gebeurt bijna volledig via de app

Ingebouwde GPS-tracking en alarm

Vier versnellingen (5, 15, 20 of 25 km/h)

Zoals je misschien al hebt gemerkt bij de bespreking van het design, zit er geen fysieke aan/uitknop op de Taito S1. Er is namelijk gekozen voor een aanpak waarbij de app centraal staat. Je telefoon moet eerst via bluetooth verbinding maken met de elektrische step om hem te ontgrendelen. Verplaats je de step wanneer hij nog vergrendeld is, dan gaat het alarm af. Je krijgt dan een steeds langer wordende pieptoon te horen tot je weer stilstaat.

Als een volhardende dief je Taito S1 steelt ondanks het alarm, dan is alle hoop niet meteen verloren. Er zit namelijk een GPS-tracker in de step die om de zoveel tijd de locatie kan aangeven. Op die manier kan je in de app zien waar hij zich ongeveer bevindt.

De bluetooth-verbinding werd tijdens mijn testperiode altijd vlot gemaakt, hoewel de verbinding soms uitviel terwijl ik aan het rijden was. Wanneer de verbinding wegvalt (of als de batterij van je telefoon leeg is), onthoudt de Taito S1 de instellingen in de app en blijft hij gewoon rijden. De step kan daarom nooit plots uitvallen terwijl je aan het rijden bent.

Daarnaast is er nog de transportmodus. Door op de knop boven de batterijlampjes te drukken, kleuren de lampjes groen om aan te geven dat je in transportmodus zit. In die modus staan het alarm, de verlichting en de motor uit. Die modus gebruik je wanneer je in de trein zit met de step, hem in de kofferbak legt of op het voetpad wandelt. Zelfs de kleinste beweging kan namelijk het alarm laten afgaan wanneer de Taito S1 vergrendeld is. Als je daarna nog eens op de knop drukt, worden de lampjes weer blauw en kan je meteen beginnen rijden.

Als persoon met heel weinig geduld, miste ik een fysieke aan/uitknop. Soms voelden die paar seconden om verbinding te maken en te ontgrendelen als een eeuwigheid. Ik mis bovendien meer fysieke bediening in het algemeen. Zo zijn er vier versnellingen (5, 15, 20 en 25 km/h) waartussen je kan schakelen via de app. Ook kan je in de app aangeven of de lampen aan/uit moeten staan of automatisch moeten werken. Ik zou graag met een draai aan het handvat of een knop van versnelling wisselen. Als je al rijdend van versnelling wil veranderen, moet je één hand loslaten en op je smartphone tikken om door te versnellingen te gaan. Dit kan ook maar in één richting (1 - 2 - 3 - 4). Je kan bijvoorbeeld niet van de vierde naar derde versnelling zonder eerst de eerste en tweede versnelling te activeren.

Tot slot bevestigde Jules dat het mogelijk is om via de app nieuwe features toe te voegen door middel van software-updates. Welke features op de planning staan, kon hij niet prijsgeven. Wel gaf hij aan dat er talloze sensoren in de Taito S1 zitten met het oog op software-updates.

Features en app score: 3,5/5

Taito S1 review: Rijervaring

Comfortabele rijervaring met unieke ophanging

Bereik van 30km en laadtijd van 4 uur

Andere rijstijl dan traditionele elektrische steps

Dankzij de twee voorwielen is de rijervaring met de Taito S1 volledig anders dan bij gewone elektrische steps. Daar stopt het niet, want de gepatenteerde ophanging kan je zelf aanpassen naar wens. Er zijn namelijk drie verwisselbare blokken die bepalen hoe sterk je naar links en rechts kan buigen. Ik heb zelf met het zachtste blok (dat het hardste doorbuigt) en het middelste blok gereden. Mijn voorkeur lag hier bij het middelste blok, omdat het zachte blok iets te fel kon doorbuigen in vergelijking met andere steps. Je kan de blokken makkelijk zelf vervangen, dus zodra je de rijstijl van de Taito S1 onder de knie hebt, kan je het zachtste blok installeren.

Als ik mijn rijervaring in twee woorden moet omschrijven dan zijn dat veilig en comfortabel. Dankzij de ophanging worden oneffenheden in het wegdek goed opgevangen en als je met het zachte blok rijdt, kan je schuin hangen met de Taito S1 om bochten te nemen. Omdat je hier twee wielen vooraan hebt in plaats van één voelt de step veel stabieler, vooral bij lagere snelheden en in bochten. Waar je met een gewone step soms erg scherp en agressief een bocht moet nemen, moedigt het ontwerp van de Taito S1 je aan om op een natuurlijke, veilige en stabiele manier een bocht te nemen.

De enige fysieke rem van de Taito S1 zit vervolgens aan het achterwiel, wat eveneens veiliger is. Als je te hard remt op de voorwielen, kan je namelijk over het stuur gekatapulteerd worden. Door alleen een rem op het achterwiel te plaatsen, voorkomt de Taito S1 dit probleem volledig. Als je geen gas geeft, dan remt de Taito S1 automatisch af op de motor. Bij mijn eigen Xiaomi-step kan ik het niveau van dit regeneratief remmen instellen en in mijn geval staat die op het hoogste niveau. Bij de Taito S1 is dit (nog) niet instelbaar en de standaard instelling remde duidelijk minder sterk af dan de hoogste instelling op mijn Xiaomi.

Tot slot haalt de Taito S1 maximaal 30 kilometer op een volle batterij. Dat is het cijfer dat Taito aangeeft op de website en dat ik zelf ook haalde tijdens het testen. Ik heb de step voornamelijk op een vlakke ondergrond getest, dus hou er rekening mee dat het bereik lager kan zijn als je in een heuvelachtiger gebied rijdt. Hoewel het niet de bedoeling is dat je met de Taito S1 de Mount Everest gaat beklimmen, rijdt hij opvallend makkelijker bruggen (en andere lichte hellingen) op dan goedkopere steps zonder aan snelheid te verliezen. De batterij kan je volgens Taito in vier uur opladen en ook daar klopt hun claim precies met de laadtijd die ik haalde in de test.

Rijervaring score: 4,5/5

Moet je de Taito S1 kopen?

Koop hem als...

Je andere elektrische steps niet comfortabel genoeg vindt Als persoon die al vijf jaar met allerlei soorten (deel)steps heeft gereden, kan ik bevestigen dat de Taito S1 een ongezien comfortabele en veilige rijervaring biedt.

Als je betrouwbare, eenvoudige service belangrijk vindt Taito laat je niet aan je lot over als je step kapot is. Je vindt duidelijke info over servicepunten op de website, waar je snel geholpen wordt.

Veiligheid voorop staat bij jou Het hele design moedigt een veilig rijervaring aan en vooral de uitgebreide verlichting zorgt ervoor dat je te allen tijde goed zichtbaar bent.

Koop hem niet als...

Je een step zoekt die mee in de trein kan De Taito S1 is veel, maar licht en compact is hij niet. Deze kanjer wil je niet meenemen in de trein tijdens de spitsuren.

Je een elektrische step wil die zonder app werkt De app is cruciaal voor de Taito S1 en zonder de app kan je de step niet eens aanzetten. Wie gewoon op een knop wil drukken om te rijden, zoekt beter verder.