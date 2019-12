Sony Xperia 6 mogelijk eerste 5G Sony smartphone

De nieuwe midranger van Sony wordt verwacht met een Snapdragon 765 chipset onder de motorkap. Dat valt te zien op Geekbench, mits we de test moeten geloven.

Een screenshot van het resultaat is ontdekt door AndroidNext en toon een telefoon met een wel heel herkenbaar label, namelijk vier letters en één nummer. In dit geval 'K8220'. Aangezien alle Sony smartphones in 2019 uit werden gebracht met een J, is K een logische opvolger voor 2020 Sony smartphones.

Wat betreft de chipset toont de lijst een octa-core Qualcomm processor met een identifier die we eerder hebben gezien; in de Geekbench testresultaten van de Oppo Reno3 Pro 5G zagen we dezelfde term, en we weten nu dat de nieuwe Reno een Snapdragon 765G onder de motorkap heeft zitten.

Eerste 5G Sony smartphone aanstaande?

Ja, 5G. De telefoon van Oppo is met de Snapdragon 765G chipset in staat om je te verbinden met de nieuwe generatie van mobiele telecommunicatiestandaarden. De premium midrange-processor is ook aanwezig op de Xperia 6, maar het is nog niet duidelijk of het om de standaard versie of 5G-variant van de chipset gaat.

Mocht dit wel het geval zijn, dan heeft de Xperia 6 een primeur; het zou de eerste Sony-telefoon kunnen worden met 5G-ondersteuning. Qua power komt de Xperia 6 op papier tussen de Sony Xperia 10 en Xperia 5 te zitten, wat voor de doorsnee consument meer dan snel genoeg is.