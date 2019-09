Sony Xperia 5 officieel: compacte versie groter dan verwacht

Het heeft even geduurd, maar fans van kleinere telefoons opgelet: een nieuwe 'compacte' Sony smartphone is gepresenteerd op IFA 2019. Houd er echter rekening mee dat het toestel niet zo compact is als je waarschijnlijk had verwacht of gehoopt.

Hoewel Sony in het persbericht af en toe de term compact gebruikt, heet de telefoon zelf Xperia 5. Het ziet er dan ook naar uit dat de Xperia XZ2 Compact de laatste telefoon uit de Japanse koker is die deze term zal mogen dragen.

De Sony Xperia 5 maakt gebruik van een ultralang 6,1 inch OLED-display met een Full HD+ resolutie. Het display is gerekt tot een verhouding van 21:9, volgens Sony dé nieuwe telefoonstandaard die zich vooral leent voor het bekijken van multimedia. Die bewering zet Sony kracht bij door haar eigen telefoons uit te rusten met functies als HDR voor extra intense kleurcontrasten en Dolby Atmos voor een subliem geluid.

Met afmetingen van 158 x 68 x 8,2 millimeter is hij korter en smaller dan de Xperia 1, maar daar houden de compacte vergelijkingen al snel op. Om ons statement kracht bij te zetten: de afmetingen van de Xperia XZ2 Compact bedragen 135 x 65 x 12,1 millimeter.

(Image credit: Sony)

De Xperia 5 maakt gebruik van drie camera's aan de achterzijde: een reguliere 12-megapixellens, een 12-megapixelgroothoeklens én een 12-megapixeltelelens. Eye Autofocus is net als bij de Xperia 1 aanwezig, waardoor de telefoon automatisch ogen van objecten traceert en scherpstelt.

Onder de motorkap vinden we de gloednieuwe Snapdragon 855 chipset terug, inclusief 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan intern opslaggeheugen. Heb je niet genoeg aan 128GB? Dan kun je dit gemakkelijk uitbreiden aan de hand van een microSD-kaartje van maximaal 512GB.

De Xperia 5 beschikt over een IP68-certificering, wat betekent dat de telefoon water- en stofbestendig is. Verder is er een 3140 mAh grote accu inbegrepen die 18W snelladen ondersteunt. Leuke bonus: de Xperia 5 ondersteunt de DualShock 4 input, wat betekent dat je met je PlayStation controller kunt gamen op de Xperia 5.

De Xperia 5 gaat 799 euro kosten komt beschikbaar in de kleuren blauw, zwart en grijs en is vanaf volgende week te bestellen als pre-order, waarna het toestel begin oktober uitgeleverd zal worden. Pre-order je de Xperia 5? Dan krijg je de Sony WF – 1000XM3 Wireless Noise Cancelling in-ear headphone ter waarde van 249 euro er gratis bij.