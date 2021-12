Samsung lekt zelf Galaxy S21 FE prijs

Vrij recentelijk kwam nieuws naar buiten over de mogelijke prijs van de Samsung Galaxy S21 FE, maar het ziet ernaar uit dat het prijskaartje nog iets hoger komt te liggen. De nieuwste info is namelijk afkomstig van een website van Samsung zelf.

De info in kwestie is gespot door Softpedia op de website van Samsung Ierland. De Galaxy S21 FE met 128GB aan opslaggeheugen kost naar verluidt 769 euro. Het model met 256GB aan intern opslaggeheugen gaat over de toonbank voor 839 euro.

Voor de duidelijkheid: bij het vorige nieuwtje werd ons een prijs van 749 euro gemeld voor het 128GB-model en 819 euro voor de 256GB-versie.

Helaas ontbreken specificaties of verdere afbeeldingen. In beide gevallen gaat het om een S21 FE in een olijfkleur. We gaan er dan ook vanuit dat beide opslagversies in deze kleurvariant beschikbaar komen. Eerdere leaks wijzen erop dat de Samsung Galaxy S21 FE verschijnt in groen, wit, blauw, violet en grijs. Genoeg opties om uit te kiezen dus.

We raden je aan om een slag om de arm te houden wat betreft de hierboven genoemde prijzen. Aangezien het om een leak afkomstig van Samsung zelf gaat, verwachten we niet dat de prijs van de S21 FE veel zal verschillen in de Benelux.

(Image credit: Samsung)

Analyse: S21 FE ietsjes duurder dan de Galaxy S20 FE

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition kwam vorig jaar op de markt in twee versies: een 4G-model en een 5G-model. Waar de 4G-versie een adviesprijs kende van 649 euro, betaalde je voor de 5G-variant minstens 749 euro. Aangezien er van de S21 FE enkel een 5G-model bestaat, zou je kunnen zeggen dat de prijs slechts twee tientjes hoger ligt dan vorig jaar.

Als je nog dieper in de materie duikt, dan merk je op dat het model van dit jaar voorzien is van 2GB RAM meer (8GB tegenover 6GB) dan het instapmodel van de Galaxy S20 FE 5G.

Of de Samsung Galaxy S21 FE een goede deal is, dat moet uiteraard nog blijken. Er zijn zoveel factoren die beïnvloeden of een smartphone in de smaak vallen buiten de specificaties op papier. Denk aan het ontwerp, de prestaties in de praktijk, het camerawerk, accuduur en meer.